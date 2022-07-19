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https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزير-الخارجية-السعودي-روسيا-جزء-مكمل-لأوبك-وبدون-التعاون-الجماعي-مستحيل-ضمان-إمدادات-الخام-1065301212.html
وزير الخارجية السعودي: روسيا جزء مكمل لأوبك+ وبدون التعاون الجماعي مستحيل ضمان إمدادات الخام
وزير الخارجية السعودي: روسيا جزء مكمل لأوبك+ وبدون التعاون الجماعي مستحيل ضمان إمدادات الخام
قال وزير الخارجية في السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون التحالف الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات خام كافية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:06+0000
2022-07-19T17:06+0000
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وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، في طوكيو، أن بلاده لا ترى حاليا نقصا في النفط بالسوق، لافتا إلى أن المملكة ترى أن النقص هو في طاقة التكرير.مشددا على ضرورة "زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية"، وفقا لما نقلته قناة "العربية" السعودية.وأكد الوزير "بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".
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العالم, أخبار العالم العربي, سوق النفط

وزير الخارجية السعودي: روسيا جزء مكمل لأوبك+ وبدون التعاون الجماعي مستحيل ضمان إمدادات الخام

17:06 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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قال وزير الخارجية في السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون التحالف الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات خام كافية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، في طوكيو، أن بلاده لا ترى حاليا نقصا في النفط بالسوق، لافتا إلى أن المملكة ترى أن النقص هو في طاقة التكرير.
مشددا على ضرورة "زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية"، وفقا لما نقلته قناة "العربية" السعودية.
وأكد الوزير "بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".
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