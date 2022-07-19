https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزير-الخارجية-السعودي-روسيا-جزء-مكمل-لأوبك-وبدون-التعاون-الجماعي-مستحيل-ضمان-إمدادات-الخام-1065301212.html
وزير الخارجية السعودي: روسيا جزء مكمل لأوبك+ وبدون التعاون الجماعي مستحيل ضمان إمدادات الخام
وزير الخارجية السعودي: روسيا جزء مكمل لأوبك+ وبدون التعاون الجماعي مستحيل ضمان إمدادات الخام
قال وزير الخارجية في السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون التحالف الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات خام كافية. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:06+0000
2022-07-19T17:06+0000
2022-07-19T17:06+0000
العالم
أخبار العالم العربي
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/95/1044559542_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_eb21b29d5736fc4585864ac70c1851d9.jpg
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، في طوكيو، أن بلاده لا ترى حاليا نقصا في النفط بالسوق، لافتا إلى أن المملكة ترى أن النقص هو في طاقة التكرير.مشددا على ضرورة "زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية"، وفقا لما نقلته قناة "العربية" السعودية.وأكد الوزير "بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/95/1044559542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bf7060eb283bf337ef50185473402aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم العربي, سوق النفط
وزير الخارجية السعودي: روسيا جزء مكمل لأوبك+ وبدون التعاون الجماعي مستحيل ضمان إمدادات الخام
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية في السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون التحالف الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات خام كافية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، في طوكيو، أن بلاده لا ترى حاليا نقصا في النفط بالسوق، لافتا إلى أن المملكة ترى أن النقص هو في طاقة التكرير.
مشددا على ضرورة "زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية"، وفقا لما نقلته قناة "العربية
" السعودية.
وأكد الوزير "بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".