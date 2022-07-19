https://arabic.sputniknews.com/20220719/وزير-الدفاع-التركي-يبحث-مع-رئيس-الأركان-الإيراني-محاربة-الإرهاب-1065307339.html

وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس الأركان الإيراني "محاربة الإرهاب"

وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس الأركان الإيراني "محاربة الإرهاب"

التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في العاصمة طهران. 19.07.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن لقاء خلوصي آكار ومحمد باقري جرى على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية، طهران، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.وأكدت الوكالة أن حضور أردوغان وخلوصي آكار يأتي في سياق حضورهما قمة الدول الراعية لمباحثات السلام بصيغة "أستانا"، التي جرت وقائعها في العاصمة طهران، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.واستعرض الجانبان، التركي والإيراني، مجالات التعاون الدفاعي وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية ومنها الحرب على الإرهاب، حيث بحث باقري وآكار آليات خفض التوتر في سوريا وسبل إرساء الأمن المستديم على صعيد المنطقة.وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على طرد "التنظيمات الإرهابية" من سوريا، وذلك في إشارة إلى التشكيلات الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" والتي توجد قرب حدود تركيا.وقال أردوغان، خلال قمة أستانا حول الأزمة السورية، المنعقدة بطهران مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، "مصممون على طرد التنظيمات الإرهابية من سوريا وسنواصل نضالنا دون هوادة ضد التنظيمات الإرهابية الدموية في الفترة المقبلة أيضا".وأضاف أردوغان "وحدات حماية الشعب الكردية تتخذ خطوات لتقسيم سوريا بدعم خارجي"، مشددا "يجب أن تبتعد التنظيمات الإرهابية عن الحدود التركية 30 كم على الأقل".وتابع "تل رفعت ومنبج باتتا بؤرة للإرهاب وحان تطهيرهما منذ وقت طويل"، مؤكدا "لا مكان للمنظمات الإرهابية الانفصالية في مستقبل المنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-عمل-روسيا-وإيران-وتركيا-لحل-الأزمة-في-سوريا-فعال-1065303138.html

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