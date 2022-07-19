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https://arabic.sputniknews.com/20220719/وكالة-الطاقة-الدولية-لأوروبا-اسعوا-فورا-لإيجاد-بدائل-للغاز-الروسي-وإلا-فلن-نتخطى-الشتاء-1065287362.html
وكالة الطاقة الدولية لأوروبا: اسعوا فورا لإيجاد بدائل للغاز الروسي وإلا فلن نتخطى الشتاء
وكالة الطاقة الدولية لأوروبا: اسعوا فورا لإيجاد بدائل للغاز الروسي وإلا فلن نتخطى الشتاء
حضت وكالة الطاقة الدولية، دول أوروبا، على السعي فورا لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز، وإلا فلن تتمكن من تخطي فصل الشتاء. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T13:53+0000
2022-07-19T13:53+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في مقالة للمدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، نشرتها وكالة الطاقة الدولية: "لا يكفي على الإطلاق الاعتماد على (إمدادات) الغاز من مصادر غير روسية، هذه الإمدادات هي بكل بساطة غير متوفرة بالكميات المطلوبة لتكون بديلا عن الإمدادات الروسية المفقودة".جاء موقف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بعيد توقيع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاقاً مع باكو لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني خلال الأعوام القليلة المقبلة.وبحسب تحليل لوكالة الطاقة الدولية، تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة مخزوناتها بنسبة 90 بالمئة في الأشهر القليلة المقبلة لكي تتمكن من تخطي فصل الشتاء من دون أن تواجه نقصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بوريل-وضع-إمدادات-الغاز-في-أوروبا-يشغل-الحيز-الأكبر-من-القلق-داخل-الاتحاد-الأوروبي-1065253718.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

وكالة الطاقة الدولية لأوروبا: اسعوا فورا لإيجاد بدائل للغاز الروسي وإلا فلن نتخطى الشتاء

13:53 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONTفاتح بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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حضت وكالة الطاقة الدولية، دول أوروبا، على السعي فورا لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز، وإلا فلن تتمكن من تخطي فصل الشتاء.
وجاء في مقالة للمدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، نشرتها وكالة الطاقة الدولية: "لا يكفي على الإطلاق الاعتماد على (إمدادات) الغاز من مصادر غير روسية، هذه الإمدادات هي بكل بساطة غير متوفرة بالكميات المطلوبة لتكون بديلا عن الإمدادات الروسية المفقودة".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
بوريل: وضع إمدادات الغاز في أوروبا يشغل الحيز الأكبر من القلق داخل الاتحاد الأوروبي
أمس, 16:09 GMT
جاء موقف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بعيد توقيع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاقاً مع باكو لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال بيرول إن "أوروبا مجبرة حاليا على البقاء في حال من عدم اليقين بإزاء إمدادات الغاز الروسي، ولا يمكن استبعاد انقطاعها بشكل كامل".
وبحسب تحليل لوكالة الطاقة الدولية، تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة مخزوناتها بنسبة 90 بالمئة في الأشهر القليلة المقبلة لكي تتمكن من تخطي فصل الشتاء من دون أن تواجه نقصا.
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