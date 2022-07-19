https://arabic.sputniknews.com/20220719/-الشركات-الأوروبية-تعاني-من-الديون-إثر-ارتفاع-أسعار-الغاز-1065300167.html
الشركات الأوروبية "تعاني من الديون" إثر ارتفاع أسعار الغاز
الشركات الأوروبية "تعاني من الديون" إثر ارتفاع أسعار الغاز
أفادت وسائل إعلام غربية أن شركات الطاقة والمرافق في أوروبا "غارقة في الديون" وسط ارتفاع أسعار الطاقة. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T16:55+0000
2022-07-19T16:55+0000
2022-07-19T17:34+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأفادت "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم أمس الإثنين، بأنه "لتغطية التكاليف المتزايدة، تضطر الشركات إلى الحصول على قروض، حيث تجاوز إجمالي ديون الشركات الأوروبية بالفعل حاجز 1.7 تريليون يورو".وضربت "بلومبيرغ" بعض الأمثلة، ففي الآونة الأخيرة ، يبدو أن جامعة "يونيبر إس" الألمانية في حاجة إلى حوالي 9 مليارات يورو من الأموال لتمويل نشاطاتها، وتسعى شركة الطاقة التشيكية "سيز سي بي" لاقتراض ما يصل إلى 3 مليارات يورو للتغلب على أزمة الطاقة.وبلغ متوسط معدل إشغال "الغاز تحت الأرض" في ألمانيا، في 17 يوليو/ تموز، 65.06%، وارتفع الرقم 0.25 نقطة مئوية يوميًا مقارنة بـ 0.2 و0.05 و0.08 نقطة مئوية في الأيام السابقة، وفقًا لبيانات GIE (الغاز في أوروبا)، والآن تحتوي على أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.وانتقلت ألمانيا إلى عمليات سحب الاحتياطي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي "التيار الشمالي 1" بسبب أعمال الصيانة، التي ستستمر حتى 21 يوليو.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/المفوضية-الأوروبية-تشكو-نقص-العتاد-إثر-إمدادها-أوكرانيا-بالسلاح-1065285527.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الشركات الأوروبية "تعاني من الديون" إثر ارتفاع أسعار الغاز
16:55 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية أن شركات الطاقة والمرافق في أوروبا "غارقة في الديون" وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وأفادت "بلومبيرغ
" الأمريكية، يوم أمس الإثنين، بأنه "لتغطية التكاليف المتزايدة، تضطر الشركات إلى الحصول على قروض، حيث تجاوز إجمالي ديون الشركات الأوروبية بالفعل حاجز 1.7 تريليون يورو".
وبالمقارنة مع نهاية عام 2019، فقد كانت ديون الشركات 1.1 تريليون يورو، حيث سجلت زيادة بنسبة تقارب 50%.
وضربت "بلومبيرغ" بعض الأمثلة، ففي الآونة الأخيرة ، يبدو أن جامعة "يونيبر إس" الألمانية في حاجة إلى حوالي 9 مليارات يورو من الأموال لتمويل نشاطاتها، وتسعى شركة الطاقة التشيكية "سيز سي بي" لاقتراض ما يصل إلى 3 مليارات يورو للتغلب على أزمة الطاقة.
وبلغ متوسط معدل إشغال "الغاز تحت الأرض" في ألمانيا، في 17 يوليو/ تموز، 65.06%، وارتفع الرقم 0.25 نقطة مئوية يوميًا مقارنة بـ 0.2 و0.05 و0.08 نقطة مئوية في الأيام السابقة، وفقًا لبيانات GIE (الغاز في أوروبا)، والآن تحتوي على أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.
وانتقلت ألمانيا
إلى عمليات سحب الاحتياطي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي "التيار الشمالي 1" بسبب أعمال الصيانة، التي ستستمر حتى 21 يوليو.