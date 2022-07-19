https://arabic.sputniknews.com/20220719/-تركيا-تتطلع-إلى-إلغاء-التعامل-بالدولار-في-تجارة-الطاقة-مع-روسيا-1065300289.html

تركيا تتطلع إلى إلغاء التعامل بالدولار في تجارة الطاقة مع روسيا

تركيا تتطلع إلى إلغاء التعامل بالدولار في تجارة الطاقة مع روسيا

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مناقشة مسألة دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي عندما يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في طهران، اليوم... 19.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-19T17:02+0000

2022-07-19T17:02+0000

2022-07-19T17:26+0000

أخبار تركيا اليوم

روسيا

فلاديمير بوتين

رجب طيب أردوغان

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين أتراك، قولهم إن البلدين يعملان على اقتراح لمدفوعات التجارة بالعملة المحلية، بما في ذلك صفقات الطاقة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في أنقرة على إبطاء تراجع احتياطياتها السيادية.لا تزال روسيا مصدرا مهما لإمدادات الطاقة لتركيا، حيث وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضا هائلا في التجارة الثنائية.بلغت صادرات تركيا إلى روسيا 6.5 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار. أيضا، يقضي ملايين الروس عطلاتهم على ساحل البحر المتوسط ​​في تركيا، وينفقون مليارات الدولارات على السفر.قال أحد المسؤولين للوكالة إن الآلية قيد الدراسة، قد تسمح لتركيا باستخدام الليرة لواردات الطاقة، مما يوفر المزيد من احتياطياتها من العملات الأجنبية.يمكن أن تستخدم موسكو لاحقا أي مدفوعات بالعملة التركية لتمويل مشتريات روسيا من السلع والخدمات من مقدمي الخدمات الأتراك، وبالمثل، يجب أن يكون الروبل جزءا من أي ترتيب بين البلدين.

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أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان