https://arabic.sputniknews.com/20220719/-تركيا-تتطلع-إلى-إلغاء-التعامل-بالدولار-في-تجارة-الطاقة-مع-روسيا-1065300289.html
تركيا تتطلع إلى إلغاء التعامل بالدولار في تجارة الطاقة مع روسيا
تركيا تتطلع إلى إلغاء التعامل بالدولار في تجارة الطاقة مع روسيا
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مناقشة مسألة دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي عندما يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في طهران، اليوم... 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T17:02+0000
2022-07-19T17:02+0000
2022-07-19T17:26+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين أتراك، قولهم إن البلدين يعملان على اقتراح لمدفوعات التجارة بالعملة المحلية، بما في ذلك صفقات الطاقة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في أنقرة على إبطاء تراجع احتياطياتها السيادية.لا تزال روسيا مصدرا مهما لإمدادات الطاقة لتركيا، حيث وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضا هائلا في التجارة الثنائية.بلغت صادرات تركيا إلى روسيا 6.5 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار. أيضا، يقضي ملايين الروس عطلاتهم على ساحل البحر المتوسط في تركيا، وينفقون مليارات الدولارات على السفر.قال أحد المسؤولين للوكالة إن الآلية قيد الدراسة، قد تسمح لتركيا باستخدام الليرة لواردات الطاقة، مما يوفر المزيد من احتياطياتها من العملات الأجنبية.يمكن أن تستخدم موسكو لاحقا أي مدفوعات بالعملة التركية لتمويل مشتريات روسيا من السلع والخدمات من مقدمي الخدمات الأتراك، وبالمثل، يجب أن يكون الروبل جزءا من أي ترتيب بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-العقوبات-هي-الثمن-الذي-تدفعه-روسيا-وإيران-مقابل-سيادتهما-1065218973.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
تركيا تتطلع إلى إلغاء التعامل بالدولار في تجارة الطاقة مع روسيا
17:02 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 17:26 GMT 19.07.2022) تابعنا عبر
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مناقشة مسألة دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي عندما يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في طهران، اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة
"بلومبيرغ" عن مسؤولين أتراك، قولهم إن البلدين يعملان على اقتراح لمدفوعات التجارة بالعملة المحلية، بما في ذلك صفقات الطاقة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في أنقرة على إبطاء تراجع احتياطياتها السيادية.
لا تزال روسيا مصدرا مهما
لإمدادات الطاقة لتركيا، حيث وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضا هائلا في التجارة الثنائية.
بلغت صادرات تركيا إلى روسيا 6.5 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار. أيضا، يقضي ملايين الروس عطلاتهم على ساحل البحر المتوسط في تركيا، وينفقون مليارات الدولارات على السفر.
قال أحد المسؤولين للوكالة إن الآلية قيد الدراسة، قد تسمح لتركيا باستخدام الليرة لواردات الطاقة
، مما يوفر المزيد من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
يمكن أن تستخدم موسكو لاحقا أي مدفوعات بالعملة التركية لتمويل مشتريات روسيا من السلع والخدمات من مقدمي الخدمات الأتراك، وبالمثل، يجب أن يكون الروبل جزءا من أي ترتيب بين البلدين.