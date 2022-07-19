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جونسون يتلقى "هدية الفراق" و"ضربة مذلة"... صورة
جونسون يتلقى "هدية الفراق" و"ضربة مذلة"... صورة
أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن أعضاء الحكومة البريطانية شاركوا في شراء "هدية الفراق"، لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T14:18+0000
2022-07-19T14:20+0000
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وكانت الهدية عبارة عن كتب وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.بالمقابل ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الجولة الثانية من مناقشات المرشحين لرئاسة الوزراء البريطانية وجهت ضربة لجونسون: التزم الجميع الصمت بشأن مستقبله.وبحسب "الإندبندنت"، لم يبد أي من المرشحين استعداده لمنح رئيس الوزراء الحالي مقعدًا في الحكومة، حيث طُلب منهم رفع أيديهم إذا كانوا يرغبون في ضم جونسون إلى فريقهم، لكن لم يفعل ذلك أحد.فوصفتها صحيفة "ذا ميرور" بأنها "لحظة العنف" في المناظرة، في حين قالت صحيفة "إكسبريس" إن جونسون تلقى "ضربة مذلة".
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جونسون يتلقى "هدية الفراق" و"ضربة مذلة"... صورة

14:18 GMT 19.07.2022 (تم التحديث: 14:20 GMT 19.07.2022)
© AFP 2022 / Daniel Leal رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن أعضاء الحكومة البريطانية شاركوا في شراء "هدية الفراق"، لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.
وكانت الهدية عبارة عن كتب وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.
بالمقابل ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الجولة الثانية من مناقشات المرشحين لرئاسة الوزراء البريطانية وجهت ضربة لجونسون: التزم الجميع الصمت بشأن مستقبله.
وبحسب "الإندبندنت"، لم يبد أي من المرشحين استعداده لمنح رئيس الوزراء الحالي مقعدًا في الحكومة، حيث طُلب منهم رفع أيديهم إذا كانوا يرغبون في ضم جونسون إلى فريقهم، لكن لم يفعل ذلك أحد.
فوصفتها صحيفة "ذا ميرور" بأنها "لحظة العنف" في المناظرة، في حين قالت صحيفة "إكسبريس" إن جونسون تلقى "ضربة مذلة".
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