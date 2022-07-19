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22 قتيلا و33 جريحا إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة في جنوب مصر
22 قتيلا و33 جريحا إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة في جنوب مصر
قُتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 33 آخرون، صباح الثلاثاء، إثر اصطدام حافلة للركاب بشاحنة متوقفة في قرية بصعيد مصر. 19.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-19T10:04+0000
2022-07-19T10:04+0000
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واصطدمت الحافلة التي كانت تقل 45 راكبا بشاحنة متوقفة قرب قرية البرشا في محافظة المنيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة المصرية القاهرة.وأوردت سلطات المحافظة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج وأن المحافظ اللواء أسامة القاضي الذي تفقّد موقع الاصطدام، في طريقه إلى المستشفى "لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة".في العام 2020 قضى سبعة آلاف شخص في حوادث سير في مصر، وفق الأرقام الرسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصر-مصرع-9-أشخاص-وإصابة-44-آخرين-في-حادث-سير-1064799327.html
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العالم العربي, مصر

22 قتيلا و33 جريحا إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة في جنوب مصر

10:04 GMT 19.07.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMELحادث مروري شمال القاهرة- مصر
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMEL
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قُتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 33 آخرون، صباح الثلاثاء، إثر اصطدام حافلة للركاب بشاحنة متوقفة في قرية بصعيد مصر.
واصطدمت الحافلة التي كانت تقل 45 راكبا بشاحنة متوقفة قرب قرية البرشا في محافظة المنيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة المصرية القاهرة.
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وجاء في بيان لسلطات المحافظة أن الشاحنة "كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه الى محافظة القاهرة".

وأوردت سلطات المحافظة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج وأن المحافظ اللواء أسامة القاضي الذي تفقّد موقع الاصطدام، في طريقه إلى المستشفى "لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة".
في العام 2020 قضى سبعة آلاف شخص في حوادث سير في مصر، وفق الأرقام الرسمية.
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