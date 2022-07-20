https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-تركيا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روسيا-بشأن-الغاز-والطاقة-النووية-1065335995.html
أردوغان: تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز والطاقة النووية
أردوغان: تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز والطاقة النووية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز ومحطة "أكويو" للطاقة النووية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:33+0000
2022-07-20T12:33+0000
2022-07-20T12:33+0000
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إسطنبول- سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من إيران: "في الوقت الحالي، يعتبر موقف السيد [الرئيس الروسي، فلاديمير] بوتين تجاه جهودنا [بشأن أوكرانيا] إيجابيا. ويعرب لنا عن امتنانه لهذا. آمل أن نستمر في تضامننا في قضية الغاز الطبيعي ومشروع "أكويو" وغيرها من القضايا".وعقد الرئيسان الروسي والتركي اجتماعا أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، على هامش حضورهما مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة طهران لبحث مسار أستانا الخاص بالأزمة السورية، وبحث قضايا التعاون، بالإضافة إلى القضايا الدولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار العالم العربي
أردوغان: تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز والطاقة النووية
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع روسيا بشأن الغاز ومحطة "أكويو" للطاقة النووية.
إسطنبول- سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من إيران: "في الوقت الحالي، يعتبر موقف السيد [الرئيس الروسي، فلاديمير] بوتين تجاه جهودنا [بشأن أوكرانيا] إيجابيا. ويعرب لنا عن امتنانه لهذا. آمل أن نستمر في تضامننا في قضية الغاز الطبيعي ومشروع "أكويو" وغيرها من القضايا".
وعقد الرئيسان الروسي والتركي اجتماعا أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، على هامش حضورهما مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة طهران لبحث مسار أستانا الخاص بالأزمة السورية، وبحث قضايا التعاون، بالإضافة إلى القضايا الدولية.