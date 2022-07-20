https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-على-أمريكا-مغادرة-شمالي-سوريا-والكف-عن-تغذية-الإرهاب-1065347270.html
أردوغان: على أمريكا مغادرة شمالي سوريا والكف عن "تغذية" الإرهاب
أردوغان: على أمريكا مغادرة شمالي سوريا والكف عن "تغذية" الإرهاب
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القوات الأمريكية إلى مغادرة منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، معتبرا أنها تغذي التنظيمات الإرهابية هناك. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T15:37+0000
2022-07-20T15:37+0000
2022-07-20T15:37+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
وكان أردوغان يرد على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى طهران، التقى خلالها الرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي "وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانا، فإنه ينبغي للولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا".وشدد الرئيس التركي على أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".وقال إن "التنظيم الإرهابي "واي بي جي (وحدت حماية الشعب الكردي)/ بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)" يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا".وأضاف أردوغان أن تركيا وروسيا وإيران "حتما ستتحد ضد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" و"بي واي دي (حزب الاتحاد الديمقراطي)" و"واي بي جي"، والتي تقوم في الوقت الحالي باستغلال آبار النفط في شرق الفرات وبيعها للنظام".وأشار إلى أن "استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة".وشدد أردوغان على أنه ليس لبلاده وشهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس الثلاثاء، انطلاق القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي بوتين مع نظيريه التركي والإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-يأمل-في-بدء-تنفيذ-خطة-الأمم-المتحدة-بشأن-قضية-الحبوب-خلال-الأيام-المقبلة-1065334782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أردوغان: على أمريكا مغادرة شمالي سوريا والكف عن "تغذية" الإرهاب
تابعنا عبر
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القوات الأمريكية إلى مغادرة منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، معتبرا أنها تغذي التنظيمات الإرهابية هناك.
وكان أردوغان يرد على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى طهران، التقى خلالها الرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته وكالة الأناضول
الرسمية.
وقال الرئيس التركي "وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانا، فإنه ينبغي للولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا".
واعتبر أردوغان أن "تطلعات تركيا هي أيضا انسحاب واشنطن من شرق الفرات لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية، وأنه بمجرد انسحابها فإن عملية مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل".
وشدد الرئيس التركي
على أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".
وقال إن "التنظيم الإرهابي "واي بي جي (وحدت حماية الشعب الكردي)/ بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)" يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا".
وأضاف أردوغان أن تركيا وروسيا وإيران "حتما ستتحد ضد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" و"بي واي دي (حزب الاتحاد الديمقراطي)" و"واي بي جي"، والتي تقوم في الوقت الحالي باستغلال آبار النفط في شرق الفرات وبيعها للنظام".
وأشار إلى أن "استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة".
وتابع: "نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم".
وشدد أردوغان على أنه ليس لبلاده
"أية مشاكل فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية".
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران أمس الثلاثاء، انطلاق القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي بوتين مع نظيريه التركي والإيراني.