https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-ناقشنا-مع-بوتين-التعاون-بشأن-طائرات-الإطفاء-1065340029.html
أردوغان: ناقشنا مع بوتين التعاون بشأن طائرات الإطفاء
أردوغان: ناقشنا مع بوتين التعاون بشأن طائرات الإطفاء
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضية التعاون بشأن طائرات الإطفاء لمواجهة حرائق الغابات. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:23+0000
2022-07-20T13:23+0000
2022-07-20T13:23+0000
العالم
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جاءت تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال عودته من طهران على متن الطائرة قال خلالها للصحفيين: "ناقشنا طائرات الإطفاء البرمائية في طهران مع السيد بوتين".وأضاف أردوغان قائلا:" سندع أصدقاءنا يرتبون اجتماعاتهم وسنبذل قصارى جهدنا، فالحمد لله إن وزارة الغابات لدينا قوية بهذه المهام".وتابع أردوغان قائلا إن "حرائق الغابات ليست مشكلة لتركيا فقط، إنما شاهدوا ما يحدث في إسبانيا، حيث غط الرماد 3500 هكتار من الأراضي وفي البرتغال تم إحراق 950 هكتارا من الأراضي، هذه الحرائق موجودة في كل مكان وبالرغم من كل هذا سنتخذ الاحتياطات وسنزيد من طائراتنا".واستضافت طهران لقاء بين الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان: ناقشنا مع بوتين التعاون بشأن طائرات الإطفاء
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضية التعاون بشأن طائرات الإطفاء لمواجهة حرائق الغابات.
جاءت تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال عودته من طهران على متن الطائرة قال خلالها للصحفيين: "ناقشنا طائرات الإطفاء البرمائية في طهران مع السيد بوتين".
وأضاف أردوغان قائلا:" سندع أصدقاءنا يرتبون اجتماعاتهم وسنبذل قصارى جهدنا، فالحمد لله إن وزارة الغابات لدينا قوية بهذه المهام".
وتابع أردوغان قائلا إن "حرائق الغابات ليست مشكلة لتركيا فقط، إنما شاهدوا ما يحدث في إسبانيا، حيث غط الرماد 3500 هكتار من الأراضي وفي البرتغال تم إحراق 950 هكتارا من الأراضي، هذه الحرائق موجودة في كل مكان وبالرغم من كل هذا سنتخذ الاحتياطات وسنزيد من طائراتنا".
واستضافت
طهران لقاء بين الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.