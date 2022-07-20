https://arabic.sputniknews.com/20220720/أردوغان-يأمل-في-بدء-تنفيذ-خطة-الأمم-المتحدة-بشأن-قضية-الحبوب-خلال-الأيام-المقبلة-1065334782.html

أردوغان يأمل في بدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن "قضية الحبوب" خلال الأيام المقبلة

أردوغان يأمل في بدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن "قضية الحبوب" خلال الأيام المقبلة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعول على توقيع مذكرة بشأن "قضية الحبوب" الأوكرانية خلال اللقاء المزمع عقده هذا الأسبوع بين وفود تركيا وروسيا... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T12:32+0000

2022-07-20T12:32+0000

2022-07-20T12:32+0000

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إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "لدينا وساطة بوصفنا الدول المضيفة. نعمل منذ فترة طويلة على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. لقد بحثت هذه المسألة عدة مرات مع السيد بوتين والسيد زيلينسكي. كما عقدت وزارتا الخارجية والدفاع الوطني اجتماعات مع المفاوضين".وأضاف: "نتيجة لذلك، تم التوصل إلى اتفاق حول الاتجاهات الرئيسية للعملية في إطار خطة الأمم المتحدة في اجتماع تقني عقد الأسبوع الماضي في إسطنبول. نريد هذا الأسبوع ربط هذه المذكرة بنص مكتوب".كما أعرب الرئيس التركي عن أمل بلاده في بدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة حول قضية الحبوب خلال الأيام المقبلة.وقال أردوغان للصحفيين: "نأمل أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة. سيتم تنفيذ العملية من مركز تنسيق سيتم إنشاؤه في إسطنبول. بالإضافة إلى بلادنا، سيحضر مسؤولون من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد دعا عشية اللقاء الرباعي في إسطنبول، لمناقشة عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود؛ إلى عدم تسييس هذه المسألة.وعقدت في إسطنبول، الأسبوع الماضي، محادثات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة؛ حول تسوية قضية الحبوب؛ وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اللقاء المقبل، قد يعقد خلال هذا الأسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/الخارجية-الروسية-تدعو-إلى-عدم-تسييس-مسألة-تصدير-الحبوب-قبل-الاجتماع-في-تركيا-1065268178.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, حبوب