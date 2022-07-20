عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أكبر-غواصة-في-العالم-تنهي-خدمتها-العسكرية-في-روسيا-1065311986.html
أكبر غواصة في العالم تنهي خدمتها العسكرية في روسيا
أكبر غواصة في العالم تنهي خدمتها العسكرية في روسيا
أعلن مصدر انتهاء خدمة غواصة "دميتري دونسكوي". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T04:28+0000
2022-07-20T04:28+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102667/59/1026675999_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_28ca5d806b02f2fec22a56a00701fd9e.jpg
وأخبر المصدر وكالة "سبوتنيك" للأنباء بسحب هذه الغواصة من الخدمة في صفوف القوات البحرية الروسية، وأشار إلى أنه سيتم التخلص منها.وقد أكملت غواصة "دميتري دونسكوي" التي تعد أكبر غواصة عسكرية تعمل بالطاقة النووية في العالم، مدة خدمتها التي بدأت في عام 1980 عندما انضمت إلى الأسطول الروسي. واستخدِمت هذه الغواصة لتجريب صاروخ جديد يحمل اسم "بولافا" منذ عام 2002.وسوف تنضم غواصة جديدة تحمل اسم "دميتري دونسكوي" إلى الأسطول الروسي عندما يتم إكمال بنائها. وبدأ العمل في مشروع الغواصة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دميتري دونسكوي" في العام الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102667/59/1026675999_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_2eb8b1f3301f869a425eb167b937bc93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري

أكبر غواصة في العالم تنهي خدمتها العسكرية في روسيا

04:28 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Alexey Danitshev / الذهاب إلى بنك الصورغواصة "دميتري دونسكوي"
غواصة دميتري دونسكوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Alexey Danitshev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مصدر انتهاء خدمة غواصة "دميتري دونسكوي".
وأخبر المصدر وكالة "سبوتنيك" للأنباء بسحب هذه الغواصة من الخدمة في صفوف القوات البحرية الروسية، وأشار إلى أنه سيتم التخلص منها.
وقد أكملت غواصة "دميتري دونسكوي" التي تعد أكبر غواصة عسكرية تعمل بالطاقة النووية في العالم، مدة خدمتها التي بدأت في عام 1980 عندما انضمت إلى الأسطول الروسي. واستخدِمت هذه الغواصة لتجريب صاروخ جديد يحمل اسم "بولافا" منذ عام 2002.
وسوف تنضم غواصة جديدة تحمل اسم "دميتري دونسكوي" إلى الأسطول الروسي عندما يتم إكمال بنائها. وبدأ العمل في مشروع الغواصة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دميتري دونسكوي" في العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"أمس, 12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала