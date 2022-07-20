https://arabic.sputniknews.com/20220720/أكبر-غواصة-في-العالم-تنهي-خدمتها-العسكرية-في-روسيا-1065311986.html
أكبر غواصة في العالم تنهي خدمتها العسكرية في روسيا
أكبر غواصة في العالم تنهي خدمتها العسكرية في روسيا
أعلن مصدر انتهاء خدمة غواصة "دميتري دونسكوي". 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T04:28+0000
2022-07-20T04:28+0000
2022-07-20T04:28+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأخبر المصدر وكالة "سبوتنيك" للأنباء بسحب هذه الغواصة من الخدمة في صفوف القوات البحرية الروسية، وأشار إلى أنه سيتم التخلص منها.وقد أكملت غواصة "دميتري دونسكوي" التي تعد أكبر غواصة عسكرية تعمل بالطاقة النووية في العالم، مدة خدمتها التي بدأت في عام 1980 عندما انضمت إلى الأسطول الروسي. واستخدِمت هذه الغواصة لتجريب صاروخ جديد يحمل اسم "بولافا" منذ عام 2002.وسوف تنضم غواصة جديدة تحمل اسم "دميتري دونسكوي" إلى الأسطول الروسي عندما يتم إكمال بنائها. وبدأ العمل في مشروع الغواصة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دميتري دونسكوي" في العام الماضي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
أكبر غواصة في العالم تنهي خدمتها العسكرية في روسيا
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أعلن مصدر انتهاء خدمة غواصة "دميتري دونسكوي".
وأخبر
المصدر وكالة "سبوتنيك" للأنباء بسحب هذه الغواصة من الخدمة في صفوف القوات البحرية الروسية، وأشار إلى أنه سيتم التخلص منها.
وقد أكملت غواصة "دميتري دونسكوي" التي تعد أكبر غواصة عسكرية تعمل بالطاقة النووية في العالم، مدة خدمتها التي بدأت في عام 1980 عندما انضمت إلى الأسطول الروسي. واستخدِمت هذه الغواصة لتجريب صاروخ جديد يحمل اسم "بولافا" منذ عام 2002.
وسوف تنضم غواصة جديدة تحمل اسم "دميتري دونسكوي" إلى الأسطول الروسي عندما يتم إكمال بنائها. وبدأ العمل في مشروع الغواصة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دميتري دونسكوي" في العام الماضي.