https://arabic.sputniknews.com/20220720/ألمانيا-تتوقع-استئناف-ضخ-الغاز-عبر-التيار-الشمالي-عقب-انتهاء-عملية-الصيانة-1065329456.html
ألمانيا تتوقع استئناف ضخ الغاز عبر "التيار الشمالي" عقب انتهاء عملية الصيانة
ألمانيا تتوقع استئناف ضخ الغاز عبر "التيار الشمالي" عقب انتهاء عملية الصيانة
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" بعد انتهاء عمليات الصيانة التي تسببت في وقف عملية توريد... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T11:06+0000
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برلين - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة، كريستياني هوفمان، خلال إفادة صحافية قالت فيها: "نعمل وفق حقيقة أنه سيتم استئناف ضخ الغاز بشكل كامل عقب انتهاء فترة الصيانة، وأن روسيا سوف تفي بالتزاماتها التعاقدية".أفادت وسائل إعلام غربية بأن شركات الطاقة والمرافق في أوروبا "غارقة في الديون" وسط ارتفاع أسعار الطاقة.وأفادت "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، بأنه "لتغطية التكاليف المتزايدة، تضطر الشركات إلى الحصول على قروض، حيث تجاوز إجمالي ديون الشركات الأوروبية بالفعل حاجز 1.7 تريليون يورو".وبالمقارنة مع نهاية عام 2019، فقد كانت ديون الشركات 1.1 تريليون يورو، حيث سجلت زيادة بنسبة تقارب 50%.وبلغ متوسط معدل إشغال "الغاز تحت الأرض" في ألمانيا، في 17 يوليو/ تموز، 65.06%، وارتفع الرقم 0.25 نقطة مئوية يوميًا مقارنة بـ 0.2 و0.05 و0.08 نقطة مئوية في الأيام السابقة، وفقًا لبيانات GIE (الغاز في أوروبا)، والآن تحتوي على أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.وانتقلت ألمانيا إلى عمليات سحب الاحتياطي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي "التيار الشمالي 1" بسبب أعمال الصيانة، التي ستستمر حتى 21 يوليو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ألمانيا تتوقع استئناف ضخ الغاز عبر "التيار الشمالي" عقب انتهاء عملية الصيانة
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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" بعد انتهاء عمليات الصيانة التي تسببت في وقف عملية توريد الغاز.
برلين - سبوتنيك
. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة، كريستياني هوفمان، خلال إفادة صحافية قالت فيها: "نعمل وفق حقيقة أنه سيتم استئناف ضخ الغاز بشكل كامل عقب انتهاء فترة الصيانة، وأن روسيا سوف تفي بالتزاماتها التعاقدية".
أفادت وسائل إعلام غربية بأن شركات الطاقة والمرافق في أوروبا "غارقة في الديون" وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وأفادت "بلومبيرغ
" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، بأنه "لتغطية التكاليف المتزايدة، تضطر الشركات إلى الحصول على قروض، حيث تجاوز إجمالي ديون الشركات الأوروبية بالفعل حاجز 1.7 تريليون يورو".
وبالمقارنة مع نهاية عام 2019، فقد كانت ديون الشركات 1.1 تريليون يورو، حيث سجلت زيادة بنسبة تقارب 50%.
وبلغ متوسط معدل إشغال "الغاز تحت الأرض" في ألمانيا، في 17 يوليو/ تموز، 65.06%، وارتفع الرقم 0.25 نقطة مئوية يوميًا مقارنة بـ 0.2 و0.05 و0.08 نقطة مئوية في الأيام السابقة، وفقًا لبيانات GIE (الغاز في أوروبا)، والآن تحتوي على أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.
وانتقلت ألمانيا
إلى عمليات سحب الاحتياطي بعد إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي "التيار الشمالي 1" بسبب أعمال الصيانة، التي ستستمر حتى 21 يوليو.