https://arabic.sputniknews.com/20220720/أمام-التحكيم-الدولي-روسيا-تطعن-في-إلغاء-فنلندا-لعقد-بناء-محطة-هانهيكيفي-1-للطاقة-النووية-1065325583.html

أمام التحكيم الدولي... روسيا تطعن في إلغاء فنلندا لعقد بناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية

أمام التحكيم الدولي... روسيا تطعن في إلغاء فنلندا لعقد بناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية

صرح الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أنطون لوغينوف، بأن قضية إلغاء فنلندا للعقد مع شركة "روسآتوم" الحكومية الروسية لبناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية سيتم... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T09:19+0000

2022-07-20T09:19+0000

2022-07-20T09:20+0000

روسيا

فنلندا

روس آتوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل التجاري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه حالة فاحشة عندما قررت شركة "فينوفويما" إلغاء عقدها من جانب واحد مع شركة "روسآتوم". وكان مكتب التمثيل التجاري قد رافق هذا المشروع وساهم في إنجازه منذ لحظة الإعلان عنه في عام 2013، وهو على اتصال بالإدارة المحلية. وكانت الأعمال قد جرت بنشاط في أرض الموقع، إذا أمكن القول، لأن هذا الموقع عبارة عن مادة غرانيت خالصة، ورغم ذلك، كان من الممكن أن تبدأ أعمال البناء بحلول نهاية هذا العام".وأضاف أنه قد جرى التعاقد على استخدام نسبة 90 في المئة من المعدات وتم توظيف استثمارات قدرها نحو 1.7 مليار يورو والجانب الروسي أوفى بالتزاماته بالكامل.وأكد الممثل التجاري الروسي، قائلا: "فجأة اتخذ الجانب الفنلندي هذا القرار، وعلى حد علمي فإن شركة "روسآتوم" حاولت إيجاد حل لهذه القضية من خلال المفاوضات، وكانت هناك عدة محاولات لفتح حوار. ولكن هذا لم يجد تفاهمًا من قبل الجانب الفنلندي، مما يعني أن هذه القضية سيتم التعامل معها عن طريق التحكيم الدولي. وإننا نأمل في أن يتم النظر في هذه القضية بشكل حيادي، بغض النظر عن الوضع المعقد القائم حاليا".وسبق أن صرح المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، بأن قرار الحكومة الفنلندية برفض إنجاز مشروع محطة "هانيهيكيفي -1" للطاقة النووية مع روسيا "يعد من حيث أحقية الطعون من الناحية القانونية ضعيف تماما".

https://arabic.sputniknews.com/20220701/روساتوم-تعتزم-بدء-بناء-وحدتين-للطاقة-في-محطة-الضبعة-النووية-بحلول-نهاية-العام-الحالي-1064501920.html

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