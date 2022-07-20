عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أمام-التحكيم-الدولي-روسيا-تطعن-في-إلغاء-فنلندا-لعقد-بناء-محطة-هانهيكيفي-1-للطاقة-النووية-1065325583.html
أمام التحكيم الدولي... روسيا تطعن في إلغاء فنلندا لعقد بناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية
أمام التحكيم الدولي... روسيا تطعن في إلغاء فنلندا لعقد بناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية
صرح الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أنطون لوغينوف، بأن قضية إلغاء فنلندا للعقد مع شركة "روسآتوم" الحكومية الروسية لبناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية سيتم... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:19+0000
2022-07-20T09:20+0000
روسيا
فنلندا
روس آتوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101666/97/1016669706_0:349:2401:1700_1920x0_80_0_0_1f8895a4a902dd4365e8b961c9be6518.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل التجاري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه حالة فاحشة عندما قررت شركة "فينوفويما" إلغاء عقدها من جانب واحد مع شركة "روسآتوم". وكان مكتب التمثيل التجاري قد رافق هذا المشروع وساهم في إنجازه منذ لحظة الإعلان عنه في عام 2013، وهو على اتصال بالإدارة المحلية. وكانت الأعمال قد جرت بنشاط في أرض الموقع، إذا أمكن القول، لأن هذا الموقع عبارة عن مادة غرانيت خالصة، ورغم ذلك، كان من الممكن أن تبدأ أعمال البناء بحلول نهاية هذا العام".وأضاف أنه قد جرى التعاقد على استخدام نسبة 90 في المئة من المعدات وتم توظيف استثمارات قدرها نحو 1.7 مليار يورو والجانب الروسي أوفى بالتزاماته بالكامل.وأكد الممثل التجاري الروسي، قائلا: "فجأة اتخذ الجانب الفنلندي هذا القرار، وعلى حد علمي فإن شركة "روسآتوم" حاولت إيجاد حل لهذه القضية من خلال المفاوضات، وكانت هناك عدة محاولات لفتح حوار. ولكن هذا لم يجد تفاهمًا من قبل الجانب الفنلندي، مما يعني أن هذه القضية سيتم التعامل معها عن طريق التحكيم الدولي. وإننا نأمل في أن يتم النظر في هذه القضية بشكل حيادي، بغض النظر عن الوضع المعقد القائم حاليا".وسبق أن صرح المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، بأن قرار الحكومة الفنلندية برفض إنجاز مشروع محطة "هانيهيكيفي -1" للطاقة النووية مع روسيا "يعد من حيث أحقية الطعون من الناحية القانونية ضعيف تماما".
https://arabic.sputniknews.com/20220701/روساتوم-تعتزم-بدء-بناء-وحدتين-للطاقة-في-محطة-الضبعة-النووية-بحلول-نهاية-العام-الحالي-1064501920.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101666/97/1016669706_0:124:2401:1925_1920x0_80_0_0_0da50bac17195ed0746c36d8eccd7e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فنلندا, روس آتوم

أمام التحكيم الدولي... روسيا تطعن في إلغاء فنلندا لعقد بناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية

09:19 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورشركة روس آتوم
شركة روس آتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح الممثل التجاري الروسي في هلسنكي، أنطون لوغينوف، بأن قضية إلغاء فنلندا للعقد مع شركة "روسآتوم" الحكومية الروسية لبناء محطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية سيتم التعامل معها عن طريق التحكيم الدولي، واصفا القضية بـ "المعيبة".
موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل التجاري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه حالة فاحشة عندما قررت شركة "فينوفويما" إلغاء عقدها من جانب واحد مع شركة "روسآتوم". وكان مكتب التمثيل التجاري قد رافق هذا المشروع وساهم في إنجازه منذ لحظة الإعلان عنه في عام 2013، وهو على اتصال بالإدارة المحلية. وكانت الأعمال قد جرت بنشاط في أرض الموقع، إذا أمكن القول، لأن هذا الموقع عبارة عن مادة غرانيت خالصة، ورغم ذلك، كان من الممكن أن تبدأ أعمال البناء بحلول نهاية هذا العام".
وأضاف أنه قد جرى التعاقد على استخدام نسبة 90 في المئة من المعدات وتم توظيف استثمارات قدرها نحو 1.7 مليار يورو والجانب الروسي أوفى بالتزاماته بالكامل.
وأكد الممثل التجاري الروسي، قائلا: "فجأة اتخذ الجانب الفنلندي هذا القرار، وعلى حد علمي فإن شركة "روسآتوم" حاولت إيجاد حل لهذه القضية من خلال المفاوضات، وكانت هناك عدة محاولات لفتح حوار. ولكن هذا لم يجد تفاهمًا من قبل الجانب الفنلندي، مما يعني أن هذه القضية سيتم التعامل معها عن طريق التحكيم الدولي. وإننا نأمل في أن يتم النظر في هذه القضية بشكل حيادي، بغض النظر عن الوضع المعقد القائم حاليا".
روس آتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
"روساتوم" تعتزم بدء بناء وحدتين للطاقة في محطة الضبعة النووية بحلول نهاية العام الحالي
1 يوليو, 12:28 GMT
وسبق أن صرح المدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، بأن قرار الحكومة الفنلندية برفض إنجاز مشروع محطة "هانيهيكيفي -1" للطاقة النووية مع روسيا "يعد من حيث أحقية الطعون من الناحية القانونية ضعيف تماما".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала