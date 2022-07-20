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أمريكا توافق على بيع الإمارات طائرات من طراز "سي-17"
أمريكا توافق على بيع الإمارات طائرات من طراز "سي-17"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لطائرات من طراز "سي-17" ومعدات ذات صلة للإمارات. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T15:27+0000
2022-07-20T15:27+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البنتاغون الأمريكي
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وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أن التكلفة التقديرية لهذه الصفقة هي 980.4 مليون دولار، بحسب وكالة "رويترز".وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن الإخطار لا يشير إلى أن العقد قد تم توقيعه أو أن المفاوضات انتهت.وأوضحت وزارة الدفاع أن شركة "بوينغ" هي المقاول الرئيسي في هذا العقد.وتشير تقارير صحفية إلى أن طائرة "سي-17" تتميز بقدرتها على نقل كمية كبيرة من المعدات القتالية والقوات أو المساعدات الإنسانية.كما يمكنها الطيران بهذه الحمولات لمسافات بعيدة عبر الحدود الدولية والهبوط في مدارج صغيرة معبدة بشكل أولي في أي مكان في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الإمارات-تعلن-إلغاء-صفقة-طائرات-بوينغ-777إكس-في-هذه-الحالة-1059162914.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البنتاغون الأمريكي

أمريكا توافق على بيع الإمارات طائرات من طراز "سي-17"

15:27 GMT 20.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لطائرات من طراز "سي-17" ومعدات ذات صلة للإمارات.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أن التكلفة التقديرية لهذه الصفقة هي 980.4 مليون دولار، بحسب وكالة "رويترز".
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
الإمارات تعلن إلغاء صفقة طائرات "بوينغ 777إكس" في هذه الحالة
25 فبراير, 18:10 GMT
وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أن الإخطار لا يشير إلى أن العقد قد تم توقيعه أو أن المفاوضات انتهت.
وأوضحت وزارة الدفاع أن شركة "بوينغ" هي المقاول الرئيسي في هذا العقد.
وتشير تقارير صحفية إلى أن طائرة "سي-17" تتميز بقدرتها على نقل كمية كبيرة من المعدات القتالية والقوات أو المساعدات الإنسانية.
كما يمكنها الطيران بهذه الحمولات لمسافات بعيدة عبر الحدود الدولية والهبوط في مدارج صغيرة معبدة بشكل أولي في أي مكان في العالم.
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