https://arabic.sputniknews.com/20220720/أوشاكوف-حول-إمكانية-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-القرار-سيُتخذ-قبل-القمة-مباشرة-1065311054.html
أوشاكوف حول إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين: القرار سيُتخذ قبل القمة مباشرة
أوشاكوف حول إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين: القرار سيُتخذ قبل القمة مباشرة
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T01:09+0000
2022-07-20T01:09+0000
2022-07-20T01:09+0000
قمة العشرين
فلاديمير بوتين
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طهران - سبوتنيك وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة، "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعلن في وقت سابق، أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-في-اجتماع-العشرين-الوزاري-مبدأ-من-ليس-معنا-فهو-ضدنا-غير-واعد-1064868418.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة العشرين, فلاديمير بوتين
أوشاكوف حول إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين: القرار سيُتخذ قبل القمة مباشرة
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
طهران - سبوتنيك وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة، "هناك دعوة وقبلناها
.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.
وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعلن في وقت سابق، أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.