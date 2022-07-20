https://arabic.sputniknews.com/20220720/أوشاكوف-حول-إمكانية-مشاركة-بوتين-في-قمة-العشرين-القرار-سيُتخذ-قبل-القمة-مباشرة-1065311054.html

أوشاكوف حول إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين: القرار سيُتخذ قبل القمة مباشرة

أوشاكوف حول إمكانية مشاركة بوتين في قمة العشرين: القرار سيُتخذ قبل القمة مباشرة

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T01:09+0000

2022-07-20T01:09+0000

2022-07-20T01:09+0000

قمة العشرين

فلاديمير بوتين

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طهران - سبوتنيك وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة بوتين في القمة، "هناك دعوة وقبلناها.. القرار سيتخذ قبل الرحلة مباشرة".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن قرار مشاركة بوتين في القمة يعود له ولم يتخذه بعد.وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعلن في وقت سابق، أنه وجه الدعوة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، وذلك رغم الضغوط الغربية لإقناع إندونيسيا بعدم توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور هذا الاجتماع بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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قمة العشرين, فلاديمير بوتين