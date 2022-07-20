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أوقطاي: تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز قرب قبرص
أوقطاي: تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز قرب قبرص
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، يوم الأربعاء، إن تركيا ستستأنف الشهر المقبل عمليات الحفر بالقرب من جزيرة قبرص للتنقيب عن الغاز، مهددا بإثارة خلاف دبلوماسي... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:47+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن أوقطاي تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية التي تتزامن مع عطلة الدولة.ونقل تلفزيون "إن.تي.في" عن أوقطاى قوله إن "الموارد الهيدروكربونية فى البحر المتوسط ​​ليست ألعاب القبارصة اليونانيين، تخطط سفينة الحفر التركية عبد الحميد هان لبدء عملياتها في البحر المتوسط ​​الشهر المقبل".جاءت تصريحات أوقطاي تأكيدا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فاتح دونمز، كشف فيها عن أن سفينة الحفر التركية الجديدة ستبدأ العمل في أغسطس/آب، ومن المتوقع أن تكون المهمة الأولى في البحر الأبيض المتوسط.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب Castorone بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

أوقطاي: تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز قرب قبرص

09:47 GMT 20.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciفؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي
فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، يوم الأربعاء، إن تركيا ستستأنف الشهر المقبل عمليات الحفر بالقرب من جزيرة قبرص للتنقيب عن الغاز، مهددا بإثارة خلاف دبلوماسي جديد مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "فرانس برس" عن أوقطاي تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية التي تتزامن مع عطلة الدولة.
ونقل تلفزيون "إن.تي.في" عن أوقطاى قوله إن "الموارد الهيدروكربونية فى البحر المتوسط ​​ليست ألعاب القبارصة اليونانيين، تخطط سفينة الحفر التركية عبد الحميد هان لبدء عملياتها في البحر المتوسط ​​الشهر المقبل".
جاءت تصريحات أوقطاي تأكيدا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فاتح دونمز، كشف فيها عن أن سفينة الحفر التركية الجديدة ستبدأ العمل في أغسطس/آب، ومن المتوقع أن تكون المهمة الأولى في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن دونمز، قوله إن "سفينة الحفر عبد الحميد هان ستبدأ العمل في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل. وتجري مناقشة 5-6 احتمالات للمهمة الأولى. لننتظر شهرًا آخر. على الأرجح سينفذ العمل في البحر الأبيض المتوسط".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ​​عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.
كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب Castorone بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".
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