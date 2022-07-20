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https://arabic.sputniknews.com/20220720/إجلاء-نحو-400-شخص-من-مبنى-سكني-في-موسكو-جراء-حريق-كبير-1065361481.html
إجلاء نحو 400 شخص من مبنى سكني في موسكو جراء حريق كبير
إجلاء نحو 400 شخص من مبنى سكني في موسكو جراء حريق كبير
قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 400 شخص من مبنى سكني في العاصمة الروسية موسكو، بسبب حريق كثيف. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T21:43+0000
2022-07-20T21:43+0000
أخبار روسيا اليوم
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ونشب حريق كبير في منزل بشارع لينينسكي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ويكافح نحو 130 من رجال الإطفاء و38 مركبة لإطفاء الحريق.وأضاف بيان الوزارة، "بسبب الإجراءات السريعة لرجال الإنقاذ، تم إنقاذ شخص واحد من المصعد.. وتم إجلاء نحو 400 شخص من المنزل".
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أخبار روسيا اليوم

إجلاء نحو 400 شخص من مبنى سكني في موسكو جراء حريق كبير

21:43 GMT 20.07.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryصورة أرشيفية.. إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
صورة أرشيفية.. إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 400 شخص من مبنى سكني في العاصمة الروسية موسكو، بسبب حريق كثيف.
ونشب حريق كبير في منزل بشارع لينينسكي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ويكافح نحو 130 من رجال الإطفاء و38 مركبة لإطفاء الحريق.
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وأضاف بيان الوزارة، "بسبب الإجراءات السريعة لرجال الإنقاذ، تم إنقاذ شخص واحد من المصعد.. وتم إجلاء نحو 400 شخص من المنزل".
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