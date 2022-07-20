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https://arabic.sputniknews.com/20220720/إعلام-شولتز-ينكث-بوعده-بشأن-تأييد-زيلينسكي-1065314940.html
إعلام: شولتز ينكث بوعده بشأن تأييد زيلينسكي
إعلام: شولتز ينكث بوعده بشأن تأييد زيلينسكي
قالت صحيفة ألمانية إن المستشار أولاف شولتز نكث بوعده بشأن توفير الدعم اللازم للرئيس الأوكراني زيلينسكي. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T07:34+0000
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ونكث المستشار الألماني بوعده حينما خفض إمدادات الأسلحة لكييف بشكل ملموس، مكتفيا بإرسال أجهزة الاتصال وقطع غيار إلى أوكرانيا، وفقا لـ"دي فيلت". فمثلا، حصلت كييف من ألمانيا على 102 سيارة غير مدرعة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز.وذكرت الصحيفة أن أحزاب المعارضة لاحظت أن أقوال حكومة شولتز بشأن توريد الأسلحة لكييف تتعارض مع أفعالها، وتجد أن رئيس الحكومة الفيدرالية لا يستطيع أن يعلل عدم رغبته في توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا. ووفق "دي فيلت"، ضمت الإرسالية الأخيرة 7 مدافع هاوتزر.
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العالم

إعلام: شولتز ينكث بوعده بشأن تأييد زيلينسكي

07:34 GMT 20.07.2022
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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قالت صحيفة ألمانية إن المستشار أولاف شولتز نكث بوعده بشأن توفير الدعم اللازم للرئيس الأوكراني زيلينسكي.
ونكث المستشار الألماني بوعده حينما خفض إمدادات الأسلحة لكييف بشكل ملموس، مكتفيا بإرسال أجهزة الاتصال وقطع غيار إلى أوكرانيا، وفقا لـ"دي فيلت". فمثلا، حصلت كييف من ألمانيا على 102 سيارة غير مدرعة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز.
وذكرت الصحيفة أن أحزاب المعارضة لاحظت أن أقوال حكومة شولتز بشأن توريد الأسلحة لكييف تتعارض مع أفعالها، وتجد أن رئيس الحكومة الفيدرالية لا يستطيع أن يعلل عدم رغبته في توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا. ووفق "دي فيلت"، ضمت الإرسالية الأخيرة 7 مدافع هاوتزر.
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