https://arabic.sputniknews.com/20220720/إندونيسيا-تهدد-بحظر-فيسبوك-وغوغل-وواتساب-1065311173.html
إندونيسيا تهدد بحظر فيسبوك وغوغل وواتساب
إندونيسيا تهدد بحظر فيسبوك وغوغل وواتساب
تستعد السلطات الإندونيسية لحظر تطبيقات الشبكات الاجتماعية والمواقع عبر الإنترنت، بما في ذلك غوغل، وفيسبوك، وواتساب في حالة فشلها في التسجيل لدى وزارة الاتصالات... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T02:05+0000
2022-07-20T02:05+0000
2022-07-20T02:05+0000
فيسبوك
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104439/88/1044398880_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_bb047f5e83791d575dc8d0715513ef66.jpg
وستعلن الوزارة أن هذه الشركات الرقمية العملاقة غير قانونية، إن لم تستكمل إجراءات التسجيل يوم الأربعاء للحصول على الرخص.وقال سيمويل أبريجاني، المدير العام لتطبيقات المعلومات في الوزارة، في تصريح للصحافة، اليوم الثلاثاء،وقد بدأ إجراء التسجيل بموجب اللوائح الجديدة السارية منذ يناير/كانون الثاني 2022، ويتطلب إجراء التسجيل من جميع منصات التكنولوجيا الحصول على تراخيص حتى تتمكن من العمل في إندونيسيا، وفقا لوكالة شينخوا.كما تسمح اللوائح للسلطات بإلزام المنصات بإزالة جميع المحتويات التي تعتبر غير قانونية، وغير مناسبة، والتي يمكن أن تسبب اضطرابا في النظام العام، وذلك في غضون 24 ساعة، أو أربع ساعات في الحالات التي تعتبر عاجلة.وتحاول الحكومة الإندونيسية الحد من انتشار المعلومات المضللة، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة لسنة 2024.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/سلطات-إندونيسيا-تعلق-البحث-عن-مفقودين-بحادث-غرق-سفينة-شرقي-البلاد-1065299127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104439/88/1044398880_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_eb9ba0e4d1295a3123700fccdad70108.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيسبوك, أخبار إندونيسيا
إندونيسيا تهدد بحظر فيسبوك وغوغل وواتساب
تابعنا عبر
تستعد السلطات الإندونيسية لحظر تطبيقات الشبكات الاجتماعية والمواقع عبر الإنترنت، بما في ذلك غوغل، وفيسبوك، وواتساب في حالة فشلها في التسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.
وستعلن الوزارة أن هذه الشركات الرقمية العملاقة غير قانونية، إن لم تستكمل إجراءات التسجيل
يوم الأربعاء للحصول على الرخص.
وقال سيمويل أبريجاني، المدير العام لتطبيقات المعلومات في الوزارة، في تصريح للصحافة، اليوم الثلاثاء،
"لقد حذرنا مرارا وتكرارا جميع شركات التكنولوجيا المحلية والأجنبية، بما في ذلك المواقع، ومزودي التطبيقات عبر الإنترنت، بضرورة التسجيل لتجنب الحظر. لقد منحناهم الوقت الكافي خلال الأشهر الستة الماضية".
وقد بدأ إجراء التسجيل بموجب اللوائح الجديدة السارية منذ يناير/كانون الثاني 2022، ويتطلب إجراء التسجيل من جميع منصات التكنولوجيا الحصول على تراخيص حتى تتمكن من العمل في إندونيسيا، وفقا لوكالة شينخوا.
كما تسمح اللوائح للسلطات بإلزام المنصات بإزالة جميع المحتويات التي تعتبر غير قانونية، وغير مناسبة، والتي يمكن أن تسبب اضطرابا في النظام العام، وذلك في غضون 24 ساعة، أو أربع ساعات في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وتحاول الحكومة الإندونيسية الحد من انتشار المعلومات المضللة، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة لسنة 2024.