https://arabic.sputniknews.com/20220720/إيران-تحذر-أمريكا-من-إقرار-قانون-يستهدف-مراقبة-أنشطتها-بمساعدة-إسرائيل-1065347099.html

إيران تحذر أمريكا من إقرار قانون يستهدف مراقبة أنشطتها بمساعدة إسرائيل

إيران تحذر أمريكا من إقرار قانون يستهدف مراقبة أنشطتها بمساعدة إسرائيل

حذرت إيران من أن التشريع الأمريكي المقترح الذي يستهدف الجمهورية الإسلامية، قد يعرض جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي المحتضر، للخطر. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T15:41+0000

2022-07-20T15:41+0000

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يسعى مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، المعروف باسم قانون قدرة الأسلحة النووية الإيرانية لعام 2022، إلى إجبار الحكومة على تقييم المخاطر التي تشكلها إيران والتوصل إلى استراتيجية للتعامل معها.قدم المشروع في الوقت الذي يستعد فيه ديمقراطيو بايدن للقتال من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على الفرع التشريعي للحكومة في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء ردا على أسئلة الوكالة: "إيران تعتبر الولايات المتحدة ومؤسساتها وحدة واحدة موحدة، وأي إجراء غير بناء من قبل الحكومة الأمريكية سيؤثر بشكل طبيعي على مسار المحادثات، والجمهورية الإسلامية ستعدل إجراءاتها وفقا لذلك".انهارت الاتفاقية متعددة الأطراف بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب قبل أربع سنوات، وأعاد فرض عقوبات قاصمة على الاقتصاد الإيراني.وردت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك المطلوبة للأسلحة النووية، مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج. ورغم تجدد المحادثات، فإنها توقفت قبل أسابيع بسبب بعض الخلافات.يجادل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديموقراطي بوب مينينديز والجمهورية ليندسي جراهام، بأن تشريعهما ضروري لاستكمال البيانات من المراقبين النوويين العالميين.وقال مينينديز: "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس من تلقي أحدث المعلومات حول أنشطة إيران النووية والصاروخية الباليستية". وأضافت غراهام: "بغض النظر عما يحدث للمفاوضات النووية الإيرانية، يجب أن نراقب البرنامج النووي الإيراني مثل الصقر".سيتطلب القانون من إدارة بايدن إنشاء فريق عمل يكون مطلوبا لدمج المعلومات الاستخبارية من إسرائيل والإبلاغ عن تقييمات محدثة لقدرات إيران النووية كل 120 يوما.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/عبد-اللهيان-الكيان-الإسرائيلي-لا-يفهم-إلا-لغة-القوة-وإيران-لن-تبتعد-عن-منطق-المفاوضات-مع-أمريكا-1065325363.html

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