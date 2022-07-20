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https://arabic.sputniknews.com/20220720/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الاشتباكات-في-السودان-إلى-105--1065334511.html
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان إلى 105
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان إلى 105
أدت اشتباكات عرقية في ولاية النيل الأزرق بالسودان إلى مقتل 105 أشخاص وأصابت 291 آخرين، وفق ما أعلن وزير الصحة بالولاية اليوم الأربعاء في حصيلى جديدة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:25+0000
2022-07-20T12:25+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اندلع القتال في الولاية على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان في 11 يوليو/ تموز بين أفراد عرقيتي البرتي والهوسا.وصرح وزير الصحة جمال ناصر للوكالة أن "الوضع هادئ الآن"، مضيفا أن انتشار الجيش خفف من حدة القتال منذ يوم السبت.وتندلع اشتباكات عنيفة بانتظام في السودان لأسباب تتعلق بملكية الأراضي والماشية والوصول إلى المياه والمراعي، لا سيما في المناطق التي لا تزال مليئة بالأسلحة التي خلفتها عقود من الحرب الأهلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/سياسيون-الصراع-القبلي-في-السودان-مفتعل-لتمزيق-البلاد-من-الداخل؟-1065308797.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان إلى 105

12:25 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / -مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا
مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / -
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أدت اشتباكات عرقية في ولاية النيل الأزرق بالسودان إلى مقتل 105 أشخاص وأصابت 291 آخرين، وفق ما أعلن وزير الصحة بالولاية اليوم الأربعاء في حصيلى جديدة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اندلع القتال في الولاية على الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان في 11 يوليو/ تموز بين أفراد عرقيتي البرتي والهوسا.
وصرح وزير الصحة جمال ناصر للوكالة أن "الوضع هادئ الآن"، مضيفا أن انتشار الجيش خفف من حدة القتال منذ يوم السبت.
اشتباكات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
سياسيون: الصراع القبلي في السودان "مفتعل" لتمزيق البلاد من الداخل؟
أمس, 21:44 GMT
وتندلع اشتباكات عنيفة بانتظام في السودان لأسباب تتعلق بملكية الأراضي والماشية والوصول إلى المياه والمراعي، لا سيما في المناطق التي لا تزال مليئة بالأسلحة التي خلفتها عقود من الحرب الأهلية.
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