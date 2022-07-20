https://arabic.sputniknews.com/20220720/الأردن-يحصد-جائزة-المركز-الأول-لمكافحة-الاتجار-بالبشر-عن-منطقة-الشرق-الأوسط-وشمال-إفريقيا-1065344993.html

الأردن يحصد جائزة المركز الأول لمكافحة الاتجار بالبشر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الأردن يحصد جائزة المركز الأول لمكافحة الاتجار بالبشر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جائزة المركز الأول عن مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للأردن. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T14:54+0000

2022-07-20T14:54+0000

2022-07-20T14:54+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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وتسلم مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، الرائد الأردني محمد الخليفات، الجائزة التي تأتي بناء على الجهود التي بذلت في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر وعملهم المتطور خلال السنة الماضية، وتأكيدا على أهمية الإجراءات التي اتخذتها ومن ضمنها اتفاقية مع (منصة نوى) وهي مبادرة لمؤسسة ولي العهد.وأقامت وزارة الخارجية الأمريكية الحفل في العاصمة واشنطن أمس الثلاثاء لتكريم بعض الجهات والشخصيات البارزة على مستوى العالم، حيث تم اختيار الفائزين من 188 دولة، وتم تكريم الفائزين على مستوى العالم في الحفل، بحسب موقع "المملكة".وتعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في 2013، ضمن 4 محاور رئيسية مكنتها من التميز على مستوى المنطقة والعالم، "محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور الملاحقة القضائية، ومحور الشراكة والتعاون الدولي".بدروه، قال الرائد الخليفات، إن الجائزة شاهد على مكانة الأردن الدولية في محاربة الجرائم وصون حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح، مؤكدا أن التطور الذي شهدته الوحدة يأتي نتيحة لاتباع التوجيهات الملكية، والتي كانت عنواناً لاستراتيجية الأمن العام في رفع سوية الأداء، وتطوير الأدوات الأمنية لمحاربة الجريمة، وتعزيز سيادة القانون، في أطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.

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