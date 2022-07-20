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https://arabic.sputniknews.com/20220720/البرلمان-السريلانكي-ينتخب-رانيل-ويكرمسينغ-رئيسا-جديدا-للبلاد-1065322844.html
البرلمان السريلانكي ينتخب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد
البرلمان السريلانكي ينتخب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد
انتخب البرلمان السريلانكي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ، الذي يتولى الرئاسة بالإنابة، رئيسا جديدا للبلاد؛ خلفا لـ"غوتابايا راجاباكسا"، الذي... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T08:58+0000
2022-07-20T08:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "نيوز فيرست" السريلانكي، أنه "تم انتخاب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد، بعد تصويت في البرلمان".وأوضح أن ويكرمسينغ حصل على 134 صوتا في البرلمان فيما حصل منافسه الثاني دولاس ألاهابروما، النائب المعارض للحزب الحاكم والمدعوم من المعارضة الرئيسية، على 82 صوتا.ومن المقرر أن يشغل ويكرمسينغ منصب الرئيس لما تبقى من ولاية راجاباكسا، التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وغادر راجاباكسا وأسرته البلاد، في 9 تموز/يوليو الجاري؛ متوجها إلى جزر المالديف، بينما كان المتظاهرون يسيطرون على المباني الحكومية، للمطالبة باستقالته.بعد ذلك انتقل راجاباسكا إلى سنغافورة وقدّم استقالته رسمياً، يوم الخميس الماضي.وتشهد سريلانكا، منذ أشهر، نقصاً شديدا في المواد الأساسية، ويعاني سكانها، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، من التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
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البرلمان السريلانكي ينتخب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد

08:58 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، مع السفير الأمريكي في سيرلانكا والمالديف
رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، مع السفير الأمريكي في سيرلانكا والمالديف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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انتخب البرلمان السريلانكي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ، الذي يتولى الرئاسة بالإنابة، رئيسا جديدا للبلاد؛ خلفا لـ"غوتابايا راجاباكسا"، الذي استقال على خلفية احتجاجات شعبية، أجبرته على مغادرة البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "نيوز فيرست" السريلانكي، أنه "تم انتخاب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد، بعد تصويت في البرلمان".
وأوضح أن ويكرمسينغ حصل على 134 صوتا في البرلمان فيما حصل منافسه الثاني دولاس ألاهابروما، النائب المعارض للحزب الحاكم والمدعوم من المعارضة الرئيسية، على 82 صوتا.
ومن المقرر أن يشغل ويكرمسينغ منصب الرئيس لما تبقى من ولاية راجاباكسا، التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وغادر راجاباكسا وأسرته البلاد، في 9 تموز/يوليو الجاري؛ متوجها إلى جزر المالديف، بينما كان المتظاهرون يسيطرون على المباني الحكومية، للمطالبة باستقالته.
بعد ذلك انتقل راجاباسكا إلى سنغافورة وقدّم استقالته رسمياً، يوم الخميس الماضي.
وتشهد سريلانكا، منذ أشهر، نقصاً شديدا في المواد الأساسية، ويعاني سكانها، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، من التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
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