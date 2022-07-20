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الجزائر ترسل عتادا بريا وجويا إلى تونس لمساعدتها على إخماد الحرائق
الجزائر ترسل عتادا بريا وجويا إلى تونس لمساعدتها على إخماد الحرائق
أصدر الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، أمرا بإرسال عتاد بري وجوي إلى تونس، بطلب منها، لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T15:12+0000
2022-07-20T15:12+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبطلب من الشقيقة تونس، تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، 4 سيارات قيادية، سيارة إسعاف طبية، 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي تعرفها تونس".اندلع مساء أمس الثلاثاء حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس شمال تونس، وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرقي البلاد.ومازالت النيران مشتعلة في جبل بوقرنين بالرغم من تدخل عناصر الجيش التونسي بالطائرات، كما أن النيران امتدت إلى مناطق قريبة من الأحياء الشعبية القريبة من الجبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بعد-فتح-الحدود-السوق-الجزائرية-تتحول-إلى-طوق-نجاة-للسياحة-التونسية-1065111313.html
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العالم العربي

الجزائر ترسل عتادا بريا وجويا إلى تونس لمساعدتها على إخماد الحرائق

15:12 GMT 20.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdحريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022
حريق يلتهم غابة بالقرب من إيتوزينغو، مقاطعة كورينتس، الأرجنتين 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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أصدر الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، أمرا بإرسال عتاد بري وجوي إلى تونس، بطلب منها، لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبطلب من الشقيقة تونس، تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، 4 سيارات قيادية، سيارة إسعاف طبية، 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي تعرفها تونس".
اندلع مساء أمس الثلاثاء حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس شمال تونس، وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرقي البلاد.
ومازالت النيران مشتعلة في جبل بوقرنين بالرغم من تدخل عناصر الجيش التونسي بالطائرات، كما أن النيران امتدت إلى مناطق قريبة من الأحياء الشعبية القريبة من الجبل.
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