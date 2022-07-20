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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220720/الخارجية-الروسية-تهديدات-واشنطن-بفرض-عقوبات-جديدة-بسبب-أوكرانيا-يعزز-ثقة-موسكو-بمسارها-1065312585.html
الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا يعزز ثقة موسكو بمسارها
الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا يعزز ثقة موسكو بمسارها
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات البيت الأبيض حول فرض عقوبات جديدة حال انضمام المناطق الأوكرانية إلى الأراضي الروسية لن تحقق... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T05:45+0000
2022-07-20T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال منشور على صفحتها الخاصة في "تليغرام": "البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة حال انضمام المناطق الأوكرانية إلى روسيا".وأضافت: "غلطة البيت الأبيض تتمثل في أن الولايات المتحدة فرضت وتفرض "عقوبات جديدة" من دون انضمام المناطق الأوكرانية إلى روسيا، لذلك التهديدات الجديدة لن تحقق أهدافها، بل على العكس، ستعزز التصميم على التصرف وفقًا للمسار الذي اخترناه".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب أوكرانيا يعزز ثقة موسكو بمسارها

05:45 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات البيت الأبيض حول فرض عقوبات جديدة حال انضمام المناطق الأوكرانية إلى الأراضي الروسية لن تحقق أهدافها، بل ستعزز ثقة موسكو في المسار الذي اختارته.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال منشور على صفحتها الخاصة في "تليغرام": "البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة حال انضمام المناطق الأوكرانية إلى روسيا".
وأضافت: "غلطة البيت الأبيض تتمثل في أن الولايات المتحدة فرضت وتفرض "عقوبات جديدة" من دون انضمام المناطق الأوكرانية إلى روسيا، لذلك التهديدات الجديدة لن تحقق أهدافها، بل على العكس، ستعزز التصميم على التصرف وفقًا للمسار الذي اخترناه".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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