https://arabic.sputniknews.com/20220720/الدفاع-الروسية-الحظ-ينقذ-من-كارثة-بعد-هجوم-مسيرات-أوكرانية-على-محطة-زابوروجيا-النووية-1065355498.html
الدفاع الروسية: الحظ يمنع كارثة بعد هجوم مسيرات أوكرانية على محطة زابوروجيا النووية
الدفاع الروسية: الحظ يمنع كارثة بعد هجوم مسيرات أوكرانية على محطة زابوروجيا النووية
أكد مدير مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، الأربعاء، أن استفزازات نظام كييف ضد منشآت الطاقة النووية الأوكرانية، مستمرة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T19:38+0000
2022-07-20T19:38+0000
2022-07-20T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح ميزينتسيف في إفادة صحفية أن هجوما بالطائرات المسيرة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، كاد أن يتسبب في كارثة، لولا "حسن الحظ".ووفقا لميزينتسيف، فإن روسيا تدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى "للتأثير على كييف الرسمية واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت الإشعاعية الخطرة في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مقتل-مرتزق-ألماني-في-أوكرانيا-1065351951.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الحظ يمنع كارثة بعد هجوم مسيرات أوكرانية على محطة زابوروجيا النووية
19:38 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أكد مدير مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، الأربعاء، أن استفزازات نظام كييف ضد منشآت الطاقة النووية الأوكرانية، مستمرة.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح ميزينتسيف في إفادة صحفية أن هجوما بالطائرات المسيرة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، كاد أن يتسبب في كارثة، لولا "حسن الحظ".
وقال ميزينتسيف: "في 18 يوليو/تموز، هاجمت التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، باستخدام مسيرتين من نوع (كاميكازي)، منشآت في أراضي محطة زابوروجيا للطاقة النووية (تم تدمير إحدى المسيرات عند اقترابها من محطة الطاقة النووية). ولحسن الحظ فقط، لم يؤد ذلك إلى أضرار بمعدات المحطة وإلى كارثة بشرية".
ووفقا لميزينتسيف، فإن روسيا تدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى "للتأثير على كييف الرسمية واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت الإشعاعية الخطرة في أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي
، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.