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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220720/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودعات-أسلحة-أوكرانية-وتحييد-فرقة-مشاة-بحرية-كاملة-في-أوديسا-1065326850.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة أوكرانية وتحييد فرقة مشاة بحرية كاملة في أوديسا
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة أوكرانية وتحييد فرقة مشاة بحرية كاملة في أوديسا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية قامت بقصف منظومة "هاربون" المضادة للسفن، التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T09:41+0000
2022-07-20T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في نطقة أوساتوفو بمقاطعة أوديسا، وباستخدام أسلحة عالية الدقة، قامت القوات الجوية الروسية بتدمير منظومة "هاربون" أمريكية الصنع".وأضاف البيان: "وباستخدام أسلحة عالية الدقة متمركزة جوا تم توجيه ضربة لنقطة تمركز تابعة للفرقة 35 مشاة بحرية في منطقة داتشنوي بمقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إعداد جنود الاحتياط بالجيش الأوكراني".كما أسفرت الضربة عن القضاء على 200 جندي، و10 معدات عسكرية أجنبية الصنع".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة أوكرانية وتحييد فرقة مشاة بحرية كاملة في أوديسا

09:41 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية قامت بقصف منظومة "هاربون" المضادة للسفن، التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في نطقة أوساتوفو بمقاطعة أوديسا، وباستخدام أسلحة عالية الدقة، قامت القوات الجوية الروسية بتدمير منظومة "هاربون" أمريكية الصنع".

وأضاف البيان: "وباستخدام أسلحة عالية الدقة متمركزة جوا تم توجيه ضربة لنقطة تمركز تابعة للفرقة 35 مشاة بحرية في منطقة داتشنوي بمقاطعة أوديسا، حيث كان يتم إعداد جنود الاحتياط بالجيش الأوكراني".
كما أسفرت الضربة عن القضاء على 200 جندي، و10 معدات عسكرية أجنبية الصنع".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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