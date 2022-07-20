https://arabic.sputniknews.com/20220720/السعودية-تعلن-إجراء-جديدا-لتنشيط-حركة-الطيران-عبر-أجوائها-1065341855.html
السعودية تعلن إجراء جديدا لتنشيط حركة الطيران عبر أجوائها
السعودية تعلن إجراء جديدا لتنشيط حركة الطيران عبر أجوائها
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عزمها خفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضا من أكبر مراكز السفر في العالم. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:01+0000
2022-07-20T14:01+0000
2022-07-20T14:01+0000
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
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وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد خلال معرض فارنبورو الجوي، اليوم الأربعاء، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام وسوف ينفذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة، لتحقيق أقصى قدر من النمو، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت المملكة إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات - غير مربحة – عبر أجوائها، وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تطير من وإلى إسرائيل.تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل مع المراكز الرئيسية في الإمارات وقطر المجاورتين. بدأت السعودية في تقديم تأشيرات سياحية فقط في أواخر عام 2019، ودعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد.هذه الخطوة هي أحدث خطوة في استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على أكبر صادرات للنفط الخام في العالم، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/السعودية-تعرض-الأموال-على-شركات-الطيران-مقابل-ربطها-بباقي-العالم-1063348832.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
السعودية تعلن إجراء جديدا لتنشيط حركة الطيران عبر أجوائها
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أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عزمها خفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضا من أكبر مراكز السفر في العالم.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد خلال معرض فارنبورو الجوي، اليوم الأربعاء، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام وسوف ينفذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع
.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة، لتحقيق أقصى قدر من النمو، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت المملكة إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران
لتسيير مسارات - غير مربحة – عبر أجوائها، وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تطير من وإلى إسرائيل.
تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل مع المراكز الرئيسية في الإمارات وقطر المجاورتين. بدأت السعودية في تقديم تأشيرات سياحية
فقط في أواخر عام 2019، ودعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد.
هذه الخطوة هي أحدث خطوة في استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على أكبر صادرات للنفط الخام في العالم، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.