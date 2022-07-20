عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/السعودية-تعلن-إجراء-جديدا-لتنشيط-حركة-الطيران-عبر-أجوائها-1065341855.html
السعودية تعلن إجراء جديدا لتنشيط حركة الطيران عبر أجوائها
السعودية تعلن إجراء جديدا لتنشيط حركة الطيران عبر أجوائها
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عزمها خفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضا من أكبر مراكز السفر في العالم. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:01+0000
2022-07-20T14:01+0000
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد خلال معرض فارنبورو الجوي، اليوم الأربعاء، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام وسوف ينفذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة، لتحقيق أقصى قدر من النمو، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت المملكة إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات - غير مربحة – عبر أجوائها، وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تطير من وإلى إسرائيل.تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل مع المراكز الرئيسية في الإمارات وقطر المجاورتين. بدأت السعودية في تقديم تأشيرات سياحية فقط في أواخر عام 2019، ودعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد.هذه الخطوة هي أحدث خطوة في استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على أكبر صادرات للنفط الخام في العالم، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/السعودية-تعرض-الأموال-على-شركات-الطيران-مقابل-ربطها-بباقي-العالم-1063348832.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046833057_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9566775d1196138e14fd9952aaa621ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

السعودية تعلن إجراء جديدا لتنشيط حركة الطيران عبر أجوائها

14:01 GMT 20.07.2022
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عزمها خفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضا من أكبر مراكز السفر في العالم.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في البلاد خلال معرض فارنبورو الجوي، اليوم الأربعاء، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام وسوف ينفذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة، لتحقيق أقصى قدر من النمو، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
السعودية تعرض "الأموال" على شركات الطيران مقابل ربطها بباقي العالم
9 يونيو, 15:55 GMT
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت المملكة إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات - غير مربحة – عبر أجوائها، وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تطير من وإلى إسرائيل.
تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل مع المراكز الرئيسية في الإمارات وقطر المجاورتين. بدأت السعودية في تقديم تأشيرات سياحية فقط في أواخر عام 2019، ودعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد.
هذه الخطوة هي أحدث خطوة في استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على أكبر صادرات للنفط الخام في العالم، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала