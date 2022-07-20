https://arabic.sputniknews.com/20220720/السفير-الروسي-في-تل-أبيب-يائير-لابيد-في-قيادة-الحكومة-يضر-بعلاقتنا-مع-إسرائيل-1065353569.html

السفير الروسي في تل أبيب: يائير لابيد في قيادة الحكومة يضر بعلاقتنا مع إسرائيل

السفير الروسي في تل أبيب: يائير لابيد في قيادة الحكومة يضر بعلاقتنا مع إسرائيل

قال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، إن تولي يائير لابيد رئاسة الوزراء في إسرائيل يضر بعلاقاتنا مع تل أبيب. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T19:03+0000

2022-07-20T19:03+0000

2022-07-20T19:03+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

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ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن أناتولي فيكتوروف أن دخول يائير لابيد على رأس سدة الحكم (رئاسة الوزراء في تل أبيب) سيخلق صعوبات كثيرة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، حيث سيضر بتلك العلاقات الثنائية.وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن تصريحات فيكتوروف تأتي على خلفية الإدانة الواضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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