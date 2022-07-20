عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/السفير-الروسي-في-تل-أبيب-يائير-لابيد-في-قيادة-الحكومة-يضر-بعلاقتنا-مع-إسرائيل-1065353569.html
السفير الروسي في تل أبيب: يائير لابيد في قيادة الحكومة يضر بعلاقتنا مع إسرائيل
السفير الروسي في تل أبيب: يائير لابيد في قيادة الحكومة يضر بعلاقتنا مع إسرائيل
قال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، إن تولي يائير لابيد رئاسة الوزراء في إسرائيل يضر بعلاقاتنا مع تل أبيب. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T19:03+0000
2022-07-20T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_65e6983118b6bd77c153660ea62b70c7.jpg
ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن أناتولي فيكتوروف أن دخول يائير لابيد على رأس سدة الحكم (رئاسة الوزراء في تل أبيب) سيخلق صعوبات كثيرة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، حيث سيضر بتلك العلاقات الثنائية.وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن تصريحات فيكتوروف تأتي على خلفية الإدانة الواضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_47b22a1b348729eff68b3df128a3218f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل

السفير الروسي في تل أبيب: يائير لابيد في قيادة الحكومة يضر بعلاقتنا مع إسرائيل

19:03 GMT 20.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، إن تولي يائير لابيد رئاسة الوزراء في إسرائيل يضر بعلاقاتنا مع تل أبيب.
ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن أناتولي فيكتوروف أن دخول يائير لابيد على رأس سدة الحكم (رئاسة الوزراء في تل أبيب) سيخلق صعوبات كثيرة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، حيث سيضر بتلك العلاقات الثنائية.
وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن تصريحات فيكتوروف تأتي على خلفية الإدانة الواضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала