https://arabic.sputniknews.com/20220720/الصين-تحول-قاعدة-عسكرية-سابقة-إلى-ملجأ-مكيف-لحماية-الناس-من-الحر-فيديو-1065337595.html
الصين تحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... فيديو
الصين تحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... فيديو
تتعرض العديد من بلدان العالم إلى موجة حر شديدة ربما تتخطى قدرة البعض على تحملها وهو ما يجعل بعض الدول تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:58+0000
2022-07-20T12:58+0000
2022-07-20T13:00+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049438681_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_9685ab33a3a275278b4515319f0900ae.jpg
وتحاول بعض الدول إيجاد وسائل يمكنها التخفيف من آثار الحر الشديد في الأماكن العامة ومنها الصين التي حولت قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مجاني مكيف يمكن للعامة استخدامه أثناء وجودهم خارج منازلهم.ونشرت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد وجود الناس داخل القاعدة العسكرية المكيفة الموجودة تحت الأرض، حيث تم تخصيصها كملجأ للهروب من الحر في الأماكن المكشوفة.وتم تجهيز هذا المكان بمصادر لمياه الشرب ووسائل ترفيهية تشمل ألعاب بلياردو وتنس طاولة.ولفتت الصحيفة إلى أن مساحة تلك القاعدة السابقة تصل إلى نحو ألفي متر مربع وهي مجهزة بوسائل ترفيهية للأطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوروبا-تحترق-وتذوب-منذ-اجتياحها--موجة-حر-غير-مسبوقة-1065277908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049438681_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0086e019e7133f85ac85a9f17b5462e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الصين تحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... فيديو
12:58 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
تتعرض العديد من بلدان العالم إلى موجة حر شديدة ربما تتخطى قدرة البعض على تحملها وهو ما يجعل بعض الدول تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم.
وتحاول بعض الدول إيجاد وسائل يمكنها التخفيف من آثار الحر الشديد
في الأماكن العامة ومنها الصين التي حولت قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مجاني مكيف يمكن للعامة استخدامه أثناء وجودهم خارج منازلهم.
ونشرت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد وجود الناس داخل القاعدة العسكرية المكيفة الموجودة تحت الأرض، حيث تم تخصيصها كملجأ للهروب من الحر
في الأماكن المكشوفة.
وتم تجهيز هذا المكان بمصادر لمياه الشرب ووسائل ترفيهية تشمل ألعاب بلياردو وتنس طاولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مساحة تلك القاعدة السابقة تصل إلى نحو ألفي متر مربع وهي مجهزة بوسائل ترفيهية للأطفال.