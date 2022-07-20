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الصين تحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... فيديو
الصين تحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... فيديو
تتعرض العديد من بلدان العالم إلى موجة حر شديدة ربما تتخطى قدرة البعض على تحملها وهو ما يجعل بعض الدول تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:58+0000
2022-07-20T13:00+0000
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وتحاول بعض الدول إيجاد وسائل يمكنها التخفيف من آثار الحر الشديد في الأماكن العامة ومنها الصين التي حولت قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مجاني مكيف يمكن للعامة استخدامه أثناء وجودهم خارج منازلهم.ونشرت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد وجود الناس داخل القاعدة العسكرية المكيفة الموجودة تحت الأرض، حيث تم تخصيصها كملجأ للهروب من الحر في الأماكن المكشوفة.وتم تجهيز هذا المكان بمصادر لمياه الشرب ووسائل ترفيهية تشمل ألعاب بلياردو وتنس طاولة.ولفتت الصحيفة إلى أن مساحة تلك القاعدة السابقة تصل إلى نحو ألفي متر مربع وهي مجهزة بوسائل ترفيهية للأطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/أوروبا-تحترق-وتذوب-منذ-اجتياحها--موجة-حر-غير-مسبوقة-1065277908.html
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منوعات

الصين تحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... فيديو

12:58 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 20.07.2022)
© AFP 2022 / Valery Hacheمواطن يهرب من الحر يلعب في أمواج البحر الأبيض المتوسط في نيس، فرنسا 29 يونيو 2021
مواطن يهرب من الحر يلعب في أمواج البحر الأبيض المتوسط في نيس، فرنسا 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
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تتعرض العديد من بلدان العالم إلى موجة حر شديدة ربما تتخطى قدرة البعض على تحملها وهو ما يجعل بعض الدول تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم.
وتحاول بعض الدول إيجاد وسائل يمكنها التخفيف من آثار الحر الشديد في الأماكن العامة ومنها الصين التي حولت قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مجاني مكيف يمكن للعامة استخدامه أثناء وجودهم خارج منازلهم.
ونشرت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد وجود الناس داخل القاعدة العسكرية المكيفة الموجودة تحت الأرض، حيث تم تخصيصها كملجأ للهروب من الحر في الأماكن المكشوفة.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
أوروبا تحترق وتذوب منذ اجتياحها موجة حر غير مسبوقة
أمس, 14:29 GMT
وتم تجهيز هذا المكان بمصادر لمياه الشرب ووسائل ترفيهية تشمل ألعاب بلياردو وتنس طاولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مساحة تلك القاعدة السابقة تصل إلى نحو ألفي متر مربع وهي مجهزة بوسائل ترفيهية للأطفال.
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