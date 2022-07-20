https://arabic.sputniknews.com/20220720/الصين-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-كميات-الغاز-الروسي-المستورد-1065328781.html
الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في كميات الغاز الروسي المستورد
الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في كميات الغاز الروسي المستورد
أكدت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، كميات الغاز اليومية التي يتم تصديرها إلى السوق الصيني عبر خط "قوة سيبيريا"، سجلت رقما قياسيا في 19 يوليو/تموز... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:50+0000
2022-07-20T10:50+0000
2022-07-20T10:50+0000
اقتصاد
روسيا
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وجاء في بيان الشركة: "الصين زادت حجم المشتريات اليومية من الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" لنقل الغاز، كما تم تسجيل رقم تاريخي جديد في 19 يوليو لكميات الغاز المرسل، تقوم غازبروم حاليا بتسليم كميات تزيد عن كميات العقود اليومية المبرمة".وأكدت الشركة عبر قناتها على "تلغرام" أن عمليات التسليم تتم بموجب عقد طويل الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة "سي إن بي سي" الصينية، وهو عقد (شراء وبيع) لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر الممر الشرقي، لمدة 30 عاما.ونص العقد على توريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومن المفترض تغذية "الممر الشرقي" بالغاز الطبيعي الروسي من حقول إنتاج الغاز في مقاطعتي ياكوتسك وإركوتسك الروسيتين، عبر خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا".ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب "قوة سيبيريا" نحو 3 آلاف كيلومتر، وسينقل خط الأنابيب الغاز من مركزي إنتاج الغاز في إيركوتسك وياقوتيا، إلى الشرق الأقصى الروسي والصين.وبدأت إمدادات الغاز عبر "قوة سيبيريا" في كانون الأول/ديسمبر عام 2019. واستغرق بناء هذا المشروع أكثر من 5 سنوات وتقدر قيمته بنحو 1.1 ترليون روبل، أي نحو 17.2 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/غازبروم-صادرات-الغاز-الروسي-إلى-الصين-تشهد-نموا-مستمرا-بموجب-عقد-جديد-1062303806.html
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اقتصاد, روسيا
الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في كميات الغاز الروسي المستورد
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أكدت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، كميات الغاز اليومية التي يتم تصديرها إلى السوق الصيني عبر خط "قوة سيبيريا"، سجلت رقما قياسيا في 19 يوليو/تموز الجاري.
وجاء في بيان الشركة: "الصين زادت حجم المشتريات اليومية من الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" لنقل الغاز، كما تم تسجيل رقم تاريخي جديد في 19 يوليو لكميات الغاز المرسل، تقوم غازبروم حاليا بتسليم كميات تزيد عن كميات العقود اليومية المبرمة".
وأكدت الشركة عبر قناتها على "تلغرام" أن عمليات التسليم تتم بموجب عقد طويل الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة "سي إن بي سي" الصينية، وهو عقد (شراء وبيع) لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر الممر الشرقي، لمدة 30 عاما.
ونص العقد على توريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومن المفترض تغذية "الممر الشرقي" بالغاز الطبيعي الروسي من حقول إنتاج الغاز في مقاطعتي ياكوتسك وإركوتسك الروسيتين، عبر خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا".
ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب "قوة سيبيريا" نحو 3 آلاف كيلومتر، وسينقل خط الأنابيب الغاز من مركزي إنتاج الغاز في إيركوتسك وياقوتيا، إلى الشرق الأقصى الروسي والصين.
وبدأت إمدادات الغاز عبر "قوة سيبيريا" في كانون الأول/ديسمبر عام 2019. واستغرق بناء هذا المشروع أكثر من 5 سنوات وتقدر قيمته بنحو 1.1 ترليون روبل، أي نحو 17.2 مليار دولار.