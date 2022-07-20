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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220720/القوات-الروسية-تستحوذ-على-دبابة-أوكرانية-من-ساحة-المعركة-في-دونباس-فيديو-1065352223.html
القوات الروسية تستحوذ على دبابة أوكرانية من ساحة المعركة في دونباس... فيديو
القوات الروسية تستحوذ على دبابة أوكرانية من ساحة المعركة في دونباس... فيديو
استحوذت القوات الروسية على دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" من ساحة المعركة، أثناء محاولة القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية في دونباس. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T17:45+0000
2022-07-20T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وفقا لموقع "topwar" العسكري الروسي، فإن المعركة استمرت مدة خمس ساعات، وحققت القوات الروسية انتصارا جديدا.وتم تدمير دبابتين أثناء المعركة، كما تم القبض على قائد المجموعة الأوكرانية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/دونيتسك-تكشف-عن-آلاف-حلقات-الجرائم-التي-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-منذ-عام-2014-1065332405.html
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القوات الروسية تستحوذ على دبابة أوكرانية من ساحة المعركة في دونباس... فيديو

17:45 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022
الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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استحوذت القوات الروسية على دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" من ساحة المعركة، أثناء محاولة القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية في دونباس.
وفقا لموقع "topwar" العسكري الروسي، فإن المعركة استمرت مدة خمس ساعات، وحققت القوات الروسية انتصارا جديدا.
وتم تدمير دبابتين أثناء المعركة، كما تم القبض على قائد المجموعة الأوكرانية.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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