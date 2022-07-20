https://arabic.sputniknews.com/20220720/الكويت-تنفي-صرف-مساعدات-قيمتها-721-مليون-دينار-للمقيمين-بصورة-غير-قانونية-1065343274.html
الكويت تنفي صرف مساعدات للمقيمين بصورة غير قانونية قيمتها 721 مليون دينار
الكويت تنفي صرف مساعدات للمقيمين بصورة غير قانونية قيمتها 721 مليون دينار
أوضح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، معلومات متداولة تفيد بصرف مساعدات بقيمة 721 مليون دينار. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:33+0000
2022-07-20T14:33+0000
2022-07-20T14:38+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقلت صحيفة "الراي" عن الجهاز نفيه لمعلومة مغلوطة بأنه تم صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015-2016).وأصدر الجهاز بيانا أوضح فيه أن المبلغ الصحيح هو 25 مليون دينار كويتي وهو مجموع ما قدمته الجمعيات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية خلال تلك الفترة وليس 721 مليون دينار.وبحسب البيان فقد قام الجهاز المركزي في 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016 قام الجهاز المركزي بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات.أعرب الجهاز المركزي عن استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات دون الإشارة إلى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك "مما يعتبر جزء من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته"، بحسب البيان.واختتم الجهاز المركزي بمطالبة الجميع بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به، محذرا من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك.
الكويت
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الكويت
الكويت تنفي صرف مساعدات للمقيمين بصورة غير قانونية قيمتها 721 مليون دينار
14:33 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
أوضح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، معلومات متداولة تفيد بصرف مساعدات بقيمة 721 مليون دينار.
ونقلت صحيفة
"الراي" عن الجهاز نفيه لمعلومة مغلوطة بأنه تم صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015-2016).
وأصدر الجهاز بيانا أوضح فيه أن المبلغ الصحيح هو 25 مليون دينار كويتي وهو مجموع ما قدمته الجمعيات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية خلال تلك الفترة وليس 721 مليون دينار.
وبحسب البيان فقد قام الجهاز المركزي في 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016 قام الجهاز المركزي بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات.
أعرب الجهاز المركزي عن استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات دون الإشارة إلى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك "مما يعتبر جزء من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته"، بحسب البيان.
واختتم الجهاز المركزي بمطالبة الجميع بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به، محذرا من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك.