https://arabic.sputniknews.com/20220720/المجلس-الوزاري-للأمن-العراقي-يوجه-باستدعاء-سفير-تركيا-وإعداد-ملف-لتقديم-شكوى-إلى-مجلس-الأمن-1065355684.html

المجلس الوزاري للأمن العراقي يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن واستدعاء السفير التركي

المجلس الوزاري للأمن العراقي يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن واستدعاء السفير التركي

وجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T19:34+0000

2022-07-20T19:34+0000

2022-07-20T19:54+0000

العالم العربي

العراق

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg

بغداد، 20 يوليو - سبوتنيك. وقام المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي باستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، مع وقف إجراءات إرسال سفير جديد إلى هناك، وذلك ردا على القصف التركي لمنتجع سياحي في إقليم كردستان العراق، في وقت لاحق من اليوم، الذي خلَّف قتلى وجرحى.وجاء في بيان صادر عن المجلس العراقي عقب اجتماع طارئ ضم رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث التركي الإجرامي، تم اتخاذ عدة قرارات، أهمها توجيه المجلس، وزارة الخارجية، بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن الشعب العراقي، مع تقديم شكوى عاجلة بهذه الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.ولم يكتف المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي بذلك، بل وجه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وإبلاغه الإدانة، مع استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة، من أجل التشاور وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا، مطالبا، تركيا، بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.وأكدت الحكومة العراقية في إدانتها التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي.ونقلت "واع" بيانا عن الخارجية العراقية شددت فيه الأخيرة على أن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل".وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/مراسل-سبوتنيك-متظاهرون-ينزلون-العلم-عن-مقر-منح-التأشيرة-التركية-في-النجف-احتجاجا-على-قصف-دهوك-1065348257.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم