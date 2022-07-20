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https://arabic.sputniknews.com/20220720/المقداد-إقامة-تركيا-ما-تسمى-منطقة-آمنة-شمالي-سوريا-يزعزع-استقرار-المنطقة-1065329059.html
المقداد: إقامة تركيا ما تسمى منطقة آمنة شمالي سوريا يزعزع استقرار المنطقة
المقداد: إقامة تركيا ما تسمى منطقة آمنة شمالي سوريا يزعزع استقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض التدخلات العسكرية التركية وإقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أنقرة تزعزع الاستقرار... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:57+0000
2022-07-20T10:57+0000
العالم العربي
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وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "أي اعتداء تركي على الأراضي السورية وإقامة ما يسمى منطقة آمنة يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".وتابع المقداد: "نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية".من جانبه قال عبداللهيان: "قلقون بشأن التدخل التركي العسكري في سوريا، وإيران تجري مشاورات مع الجانبين في هذا الإطار".كما أشار الوزير الإيراني إلى أن اجتماع أستانا، أمس، حول سوريا بحث المخاوف الأمنية لتركيا.ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقالت وكالة الأنباء السورية، إن وزير الخارجية فيصل المقداد وصل إلى طهران منذ قليل.ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.
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العالم العربي

المقداد: إقامة تركيا ما تسمى منطقة آمنة شمالي سوريا يزعزع استقرار المنطقة

10:57 GMT 20.07.2022
© Sputnik . ali hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . ali hashem
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض التدخلات العسكرية التركية وإقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أنقرة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "أي اعتداء تركي على الأراضي السورية وإقامة ما يسمى منطقة آمنة يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع المقداد: "نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية".
من جانبه قال عبداللهيان: "قلقون بشأن التدخل التركي العسكري في سوريا، وإيران تجري مشاورات مع الجانبين في هذا الإطار".
كما أشار الوزير الإيراني إلى أن اجتماع أستانا، أمس، حول سوريا بحث المخاوف الأمنية لتركيا.
ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت وكالة الأنباء السورية، إن وزير الخارجية فيصل المقداد وصل إلى طهران منذ قليل.
ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.
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