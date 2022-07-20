https://arabic.sputniknews.com/20220720/المقداد-إقامة-تركيا-ما-تسمى-منطقة-آمنة-شمالي-سوريا-يزعزع-استقرار-المنطقة-1065329059.html
المقداد: إقامة تركيا ما تسمى منطقة آمنة شمالي سوريا يزعزع استقرار المنطقة
المقداد: إقامة تركيا ما تسمى منطقة آمنة شمالي سوريا يزعزع استقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض التدخلات العسكرية التركية وإقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أنقرة تزعزع الاستقرار... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:57+0000
2022-07-20T10:57+0000
2022-07-20T10:57+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556966_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_490e960a750bd5fee9cd17ccf19f5126.jpg
وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "أي اعتداء تركي على الأراضي السورية وإقامة ما يسمى منطقة آمنة يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".وتابع المقداد: "نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية".من جانبه قال عبداللهيان: "قلقون بشأن التدخل التركي العسكري في سوريا، وإيران تجري مشاورات مع الجانبين في هذا الإطار".كما أشار الوزير الإيراني إلى أن اجتماع أستانا، أمس، حول سوريا بحث المخاوف الأمنية لتركيا.ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقالت وكالة الأنباء السورية، إن وزير الخارجية فيصل المقداد وصل إلى طهران منذ قليل.ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556966_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_66c266da061d1f0e80bb3caa4491614f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
المقداد: إقامة تركيا ما تسمى منطقة آمنة شمالي سوريا يزعزع استقرار المنطقة
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض التدخلات العسكرية التركية وإقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أنقرة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "أي اعتداء تركي على الأراضي السورية وإقامة ما يسمى منطقة آمنة يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع المقداد: "نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية".
من جانبه قال عبداللهيان: "قلقون بشأن التدخل التركي العسكري في سوريا، وإيران تجري مشاورات مع الجانبين في هذا الإطار".
كما أشار الوزير الإيراني إلى أن اجتماع أستانا، أمس، حول سوريا بحث المخاوف الأمنية لتركيا.
ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت
وكالة الأنباء السورية، إن وزير الخارجية فيصل المقداد وصل إلى طهران منذ قليل.
ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة أستانا السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستضافة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.