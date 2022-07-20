https://arabic.sputniknews.com/20220720/النواب-اللبناني-يصادق-على-موعد-الانتخابات-الاتحاد-الأوروبي-يحث-رئيس-تونس-على-استئناف-عمل-البرلمان-1065347883.html

النواب اللبناني يصادق على موعد الانتخابات… الاتحاد الأوروبي يحث رئيس تونس على استئناف عمل البرلمان

النواب اللبناني يصادق على موعد الانتخابات… الاتحاد الأوروبي يحث رئيس تونس على استئناف عمل البرلمان

مجلس النواب اللبناني يصادق على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس، والاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان، والمفوضية الأوروبية تقول إن... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T15:49+0000

2022-07-20T15:49+0000

2022-07-20T15:49+0000

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عالم سبوتنيك

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النواب اللبناني يصدق على موعد الانتخابات التشريعية… الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان النواب اللبناني يصدق على موعد الانتخابات التشريعية… الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلمان

مجلس النواب اللبناني يصدق على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارسصدق مجلس النواب اللبناني على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس/آذار مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي.وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير، وحثت حكومات غربية على ذلك.وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو/أيار، لتجنب إجراؤها خلال شهر رمضان. وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.وأوضح أن "اللبنانيين منزعجون جدا من طريقة الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد التي أدت للعديد من الثغرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية على حد سواء لذا المزاج الشعبي يتجه إلى التغيير حتى يكون هناك أمل لإعادة الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي وهو حق مشروع للشعب اللبناني الذي سيعبر عن إرادته في صندوق الاقتراع".وأكد على أن حكومة نجيب ميقاتي قد تكون "حكومة لإجراء الانتخابات فقط كمهمة أولى قبل أن تكون مهمتها إصلاحية والتي تريد طريقا طويلا ويلزمها تطوير داخلي لإعادة بناء المؤسسات التي من شأنها تنفيذ الشروط الإصلاحية".الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على استئناف عمل البرلماندعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو/تموز.وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى". وحث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.وقال "من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني".كان سعيد قد رفض من قبل ما اعتبره تدخلا في الشئون الداخلية التونسية وأكد أنه يسير طبقا للدستور التونسي الذي يحترمه .ولفت إلى أن الفترة الانتقالية ستنتهي وسنجد أنفسنا في إطار المؤسسات الدستورية وستكون هناك انتخابات قادمة وعودة للحياة الطبيعية ولكن لا عودة لما قبل 25 يوليو".وشدد على ضرورة أن يفهم الاتحاد الأوروبي أن الشعب التونسي هو الذي يريد التغيير الجذري في البلاد ونحن ماضون فيه وأن الرئيس سيذهب إلى وضع جديد أكثر ديمقراطية".وقال إن تونس تريد علاقات احترام وبناء مع جميع دول العالم في ظل حرص الرئيس على سيادة البلاد وتقديس السيادة الوطنية ولا نريد تدخل الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة الفظة لأنه سيستغل الحاجة التي عليها تونس من أجل فرض إملاءات".المفوضية الأوروبية تقول إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدودقالت المفوضية الأوروبية إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية. جاء ذلك في تقريرها السنوي والذي كان الأكثر انتقادا لتركيا منذ أن بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما.وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على تضييق مستمر لمساحة الديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.وقالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير يكشف "ازدواجية في المعايير" من جانب الاتحاد الأوروبي، وإن أنقرة ترفض "الانتقادات الجائرة والادعاءات التي لا أساس لها". واتهمت الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعوده لتركيا وبعدم القيام بمسؤولياته.وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل/نيسان بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة.وأوضح أن "ملف اليونان أصبح يؤرق الجانبين وكذلك ملف المهاجرين الذين يعبرون من تركيا أصبح من الملفات المعقدة التي تحاول أنقرة استخدامها للضغط على الاتحاد الأوروبي بينما يرى الاتحاد أن تركيا ليست حريصة على المصالح الأوروبية بقدر ما هي حريصة على استخدام الورقة لتحقيق مصالحها".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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