https://arabic.sputniknews.com/20220720/بايدن-التغير-المناخي-خطر-واضح-وسأستعمل-سلطاتي-التنفيذية-لمكافحته-1065356749.html
بايدن: التغير المناخي خطر واضح وسأستعمل سلطاتي التنفيذية لمكافحته
بايدن: التغير المناخي خطر واضح وسأستعمل سلطاتي التنفيذية لمكافحته
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن التغير المناخي يمثل "خطرا واضحا وقائما" للأمة، مؤكدا أنه سيستعمل سلطاته التنفيذية في مواجهة هذا الخطر. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T19:58+0000
2022-07-20T19:58+0000
2022-07-20T20:02+0000
أخبار المناخ في العالم
جو بايدن
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جاء هذا أثناء وضعه الخطوط العريضة لإجراء تنفيذي يهدف لمعالجة الاحتباس الحراري، بحسب "فرانس برس".قال بايدن في مصنع سابق يعمل بالفحم في ماساتشوستس وتحول إلى محطة لتوليد الطاقة من الرياح: وأضاف: "صحة مواطنينا ومجتمعاتنا حرفيا في خطر... أمننا القومي معرض للخطر أيضا... واقتصادنا في خطر. لذا علينا أن نتحرك."وأعلن الرئيس الأمريكي عن استثمار 2.3 مليار دولار للمساعدة في بناء البنية التحتية الأمريكية لمواجهة الكوارث المناخية، مؤكدا أن إدارته لن تتردد في القيام بكل ما هو ضروري ولو من دون مشرعين.واعتبر أن: "الكونغرس لا يتصرف كما ينبغي ... هذه حالة طارئة وسوف أنظر إليها على هذا النحو. كرئيس سأستخدم سلطاتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ".لكن الأمر لم يصل إلى حد إعلانه حالة الطوارئ الرسمية التي تمنحه سلطات سياسية إضافية.بدأ بايدن ولايته العام الماضي واعدا بالوفاء بتعهداته الانتخابية لمعالجة أزمة المناخ العالمية لكن أجندته واجهت ضربة تلو الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211102/بايدن-وجونسون-يغطان-في-نوم-عميق-خلال-قمة-المناخفيديو-وصور-1050605341.html
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أخبار المناخ في العالم, جو بايدن
بايدن: التغير المناخي خطر واضح وسأستعمل سلطاتي التنفيذية لمكافحته
19:58 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن التغير المناخي يمثل "خطرا واضحا وقائما" للأمة، مؤكدا أنه سيستعمل سلطاته التنفيذية في مواجهة هذا الخطر.
جاء هذا أثناء وضعه الخطوط العريضة لإجراء تنفيذي يهدف لمعالجة الاحتباس الحراري، بحسب "فرانس برس".
قال بايدن في مصنع سابق يعمل بالفحم في ماساتشوستس وتحول إلى محطة لتوليد الطاقة من الرياح:
"التغير المناخي، حرفيا وليس مجازيا، خطر واضح وقائم".
وأضاف: "صحة مواطنينا ومجتمعاتنا حرفيا في خطر... أمننا القومي معرض للخطر أيضا... واقتصادنا في خطر. لذا علينا أن نتحرك."
وأعلن الرئيس الأمريكي
عن استثمار 2.3 مليار دولار للمساعدة في بناء البنية التحتية الأمريكية لمواجهة الكوارث المناخية، مؤكدا أن إدارته لن تتردد في القيام بكل ما هو ضروري ولو من دون مشرعين.
واعتبر أن: "الكونغرس لا يتصرف كما ينبغي ... هذه حالة طارئة وسوف أنظر إليها على هذا النحو. كرئيس سأستخدم سلطاتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ".
لكن الأمر لم يصل إلى حد إعلانه حالة الطوارئ الرسمية التي تمنحه سلطات سياسية إضافية.
بدأ بايدن ولايته العام الماضي واعدا بالوفاء بتعهداته الانتخابية لمعالجة أزمة المناخ العالمية لكن أجندته واجهت ضربة تلو الأخرى.