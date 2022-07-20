https://arabic.sputniknews.com/20220720/بعد-تعليقه-مدة-يومين-مصر-تستأنف-طيران-المناطيد-في-الأقصر-1065347747.html

بعد تعليقه مدة يومين... مصر تستأنف طيران المناطيد في الأقصر

بعد تعليقه مدة يومين... مصر تستأنف طيران المناطيد في الأقصر

قررت الحكومة المصرية، استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق مدينة الأقصر السياحية، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بعد يومين من وقفها إثر حادث. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T15:43+0000

2022-07-20T15:43+0000

2022-07-20T15:43+0000

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المنطاد

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ويوم الاثنين، اصطدم منطادان أثناء الطيران أعلى المدينة ما تسبب في إصابة سائحين بجروح طفيفة.ودفع الحادث وزارة الطيران المدني لإرسال فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر للتحقيق في الأمر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وفي نهاية المطاف قررت السلطات الاكتفاء بتعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، واستئناف نشاط البالون الطائر في مدينة الأقصر.وجاء القرار بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات وسلامة جميع الركاب، بحسب بيان صادر عن سلطة الطيران المدني.وتعد رحلات البالون الطائر في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسائحين لاسيما بعد افتتاح طريق الكباش في الأقصر خلال احتفال مهيب بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.وتبذل مصر جهودا لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بتهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصر-الإعلان-عن-تفاصيل-الكنز-الأثري-المكتشف-في-الأقصر-1059103195.html

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