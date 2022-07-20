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بعد تعليقه مدة يومين... مصر تستأنف طيران المناطيد في الأقصر
بعد تعليقه مدة يومين... مصر تستأنف طيران المناطيد في الأقصر
قررت الحكومة المصرية، استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق مدينة الأقصر السياحية، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بعد يومين من وقفها إثر حادث. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T15:43+0000
2022-07-20T15:43+0000
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ويوم الاثنين، اصطدم منطادان أثناء الطيران أعلى المدينة ما تسبب في إصابة سائحين بجروح طفيفة.ودفع الحادث وزارة الطيران المدني لإرسال فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر للتحقيق في الأمر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وفي نهاية المطاف قررت السلطات الاكتفاء بتعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، واستئناف نشاط البالون الطائر في مدينة الأقصر.وجاء القرار بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات وسلامة جميع الركاب، بحسب بيان صادر عن سلطة الطيران المدني.وتعد رحلات البالون الطائر في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسائحين لاسيما بعد افتتاح طريق الكباش في الأقصر خلال احتفال مهيب بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.وتبذل مصر جهودا لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بتهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصر-الإعلان-عن-تفاصيل-الكنز-الأثري-المكتشف-في-الأقصر-1059103195.html
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أخبار مصر الآن, المنطاد

بعد تعليقه مدة يومين... مصر تستأنف طيران المناطيد في الأقصر

15:43 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوراللقاء الدولي الـ 21 لراكبي المنطاد في فيليكي لوكي
اللقاء الدولي الـ 21 لراكبي المنطاد في فيليكي لوكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قررت الحكومة المصرية، استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق مدينة الأقصر السياحية، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بعد يومين من وقفها إثر حادث.
ويوم الاثنين، اصطدم منطادان أثناء الطيران أعلى المدينة ما تسبب في إصابة سائحين بجروح طفيفة.
أعمال ترميم مسلة الأقصر في ساحة الكونكورد في باريس، فرنسا 17 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
مصر... الإعلان عن تفاصيل الكنز الأثري المكتشف في الأقصر
24 فبراير, 13:26 GMT
ودفع الحادث وزارة الطيران المدني لإرسال فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر للتحقيق في الأمر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وفي نهاية المطاف قررت السلطات الاكتفاء بتعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، واستئناف نشاط البالون الطائر في مدينة الأقصر.
وجاء القرار بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات وسلامة جميع الركاب، بحسب بيان صادر عن سلطة الطيران المدني.
وتعد رحلات البالون الطائر في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسائحين لاسيما بعد افتتاح طريق الكباش في الأقصر خلال احتفال مهيب بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتبذل مصر جهودا لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بتهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.
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