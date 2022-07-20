عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-أوروبا-أهملت-مصادر-الطاقة-التقليدية-وراهنت-على-مصادر-بديلة-1065310940.html
بوتين: أوروبا أهملت مصادر الطاقة التقليدية وراهنت على مصادر بديلة
بوتين: أوروبا أهملت مصادر الطاقة التقليدية وراهنت على مصادر بديلة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن أوروبا قررت التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، وراهنت على مصادر بديلة، وتوصلت إلى نتيجة غير مرضية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T00:29+0000
2022-07-20T00:29+0000
فلاديمير بوتين
أخبار الاتحاد الأوروبي
الطاقة البديلة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065310786_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_566bc5f02c7cba6b11342de2982b2525.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لقد تحدثت عن ذلك العديد من المرات.. لا أعلم ما إذا كان الأمر يستحق الخوض في تفاصيل حول سياسة الطاقة في الدول الأوروبية، التي أهملت أهمية أشكال الطاقة التقليدية، واعتمدت على الأشكال غير التقليدية".وأكد الرئيس الروسي أن أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.وفرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في فبراير/شباط الماضي، بهدف عرقلة العملية ومنع موسكو من تحقيق أهدافها.وأيضا فرضت العقوبات الغربية حظرا على النفط الروسي، واستهدفت قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي في روسيا، إلا أن هذه العقوبات انعكست بالسلب على الدول الأوروبية التي تستورد الغاز والنفط من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-يجب-على-الولايات-المتحدة-الكف-عن-نهب-النفط-السوري-1065309399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065310786_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_193a9f10c3d5fa40dd98a73107fa982e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, أخبار الاتحاد الأوروبي, الطاقة البديلة

بوتين: أوروبا أهملت مصادر الطاقة التقليدية وراهنت على مصادر بديلة

00:29 GMT 20.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن أوروبا قررت التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، وراهنت على مصادر بديلة، وتوصلت إلى نتيجة غير مرضية.
طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لقد تحدثت عن ذلك العديد من المرات.. لا أعلم ما إذا كان الأمر يستحق الخوض في تفاصيل حول سياسة الطاقة في الدول الأوروبية، التي أهملت أهمية أشكال الطاقة التقليدية، واعتمدت على الأشكال غير التقليدية".
وأضاف، "إنهم متخصصون رائعون في مجال العلاقات غير التقليدية.. ولهذا في مجال الطاقة قرروا الرهان على الأشكال غير التقليدية للطاقة، كالشمس وطاقة الرياح. الشتاء كان طويلا ولم يكن هناك رياح. هذا كل شيء".
وأكد الرئيس الروسي أن أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.
وفرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في فبراير/شباط الماضي، بهدف عرقلة العملية ومنع موسكو من تحقيق أهدافها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
بوتين: يجب على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري
أمس, 22:09 GMT
وأيضا فرضت العقوبات الغربية حظرا على النفط الروسي، واستهدفت قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي في روسيا، إلا أن هذه العقوبات انعكست بالسلب على الدول الأوروبية التي تستورد الغاز والنفط من روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:49 GMTПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"أمس, 12:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала