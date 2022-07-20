https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-أوروبا-أهملت-مصادر-الطاقة-التقليدية-وراهنت-على-مصادر-بديلة-1065310940.html
بوتين: أوروبا أهملت مصادر الطاقة التقليدية وراهنت على مصادر بديلة
بوتين: أوروبا أهملت مصادر الطاقة التقليدية وراهنت على مصادر بديلة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن أوروبا قررت التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، وراهنت على مصادر بديلة، وتوصلت إلى نتيجة غير مرضية. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T00:29+0000
2022-07-20T00:29+0000
2022-07-20T00:29+0000
فلاديمير بوتين
أخبار الاتحاد الأوروبي
الطاقة البديلة
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طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لقد تحدثت عن ذلك العديد من المرات.. لا أعلم ما إذا كان الأمر يستحق الخوض في تفاصيل حول سياسة الطاقة في الدول الأوروبية، التي أهملت أهمية أشكال الطاقة التقليدية، واعتمدت على الأشكال غير التقليدية".وأكد الرئيس الروسي أن أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.وفرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في فبراير/شباط الماضي، بهدف عرقلة العملية ومنع موسكو من تحقيق أهدافها.وأيضا فرضت العقوبات الغربية حظرا على النفط الروسي، واستهدفت قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي في روسيا، إلا أن هذه العقوبات انعكست بالسلب على الدول الأوروبية التي تستورد الغاز والنفط من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/بوتين-يجب-على-الولايات-المتحدة-الكف-عن-نهب-النفط-السوري-1065309399.html
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, أخبار الاتحاد الأوروبي, الطاقة البديلة
بوتين: أوروبا أهملت مصادر الطاقة التقليدية وراهنت على مصادر بديلة
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن أوروبا قررت التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية، وراهنت على مصادر بديلة، وتوصلت إلى نتيجة غير مرضية.
طهران - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "لقد تحدثت عن ذلك العديد من المرات.. لا أعلم ما إذا كان الأمر يستحق الخوض في تفاصيل حول سياسة الطاقة في الدول الأوروبية
، التي أهملت أهمية أشكال الطاقة التقليدية، واعتمدت على الأشكال غير التقليدية".
وأضاف، "إنهم متخصصون رائعون في مجال العلاقات غير التقليدية.. ولهذا في مجال الطاقة قرروا الرهان على الأشكال غير التقليدية للطاقة، كالشمس وطاقة الرياح. الشتاء كان طويلا ولم يكن هناك رياح. هذا كل شيء".
وأكد الرئيس الروسي أن أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.
وفرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في فبراير/شباط الماضي، بهدف عرقلة العملية ومنع موسكو من تحقيق أهدافها.
وأيضا فرضت العقوبات الغربية حظرا على النفط الروسي، واستهدفت قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي في روسيا، إلا أن هذه العقوبات انعكست بالسلب على الدول الأوروبية التي تستورد الغاز والنفط من روسيا.