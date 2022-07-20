عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-كندا-تريد-دخول-السوق-الأوروبية-بنفطها-وغازها-1065334957.html
بوتين: كندا تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها
بوتين: كندا تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعقيبا على تأخر الجانب الكندي تسليم التوربين الخاص بخط نقل الغاز "نورد ستريم"، إن كندا نفسها تريد دخول السوق... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:28+0000
2022-07-20T12:38+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065331274_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6378895f45f22d0e632d811ab97ec434.jpg
وقال بوتين: "لم ترغب كندا في تسليم التوربين الخاص بخط "نورد ستريم" لنقل الغاز، ليس بسبب العملية العسكرية الخاصة، ولكن لأنها تنتج النفط والغاز بنفسها وتخطط لدخول السوق الأوروبية".كما شكك الرئيس الروسي في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.وقال بوتين: "هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل".وشدد على أن نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بـ"المليار الذهبي" غير عادل، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى" التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.وأكد الرئيس الروسي أنه "على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلاً وتوجهًا اجتماعيًا وأمنًا، كبديل للنظام الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-الغرب-نفسه-قطع-قنوات-إمداد-الغاز-1065327214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1065331274_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d5520f3922f1bd2c514c16a90c926f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين: كندا تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها

12:28 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعقيبا على تأخر الجانب الكندي تسليم التوربين الخاص بخط نقل الغاز "نورد ستريم"، إن كندا نفسها تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها.
وقال بوتين: "لم ترغب كندا في تسليم التوربين الخاص بخط "نورد ستريم" لنقل الغاز، ليس بسبب العملية العسكرية الخاصة، ولكن لأنها تنتج النفط والغاز بنفسها وتخطط لدخول السوق الأوروبية".
كما شكك الرئيس الروسي في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.
وقال بوتين: "هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل".
وشدد على أن نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بـ"المليار الذهبي" غير عادل، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى" التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.
وأكد الرئيس الروسي أنه "على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلاً وتوجهًا اجتماعيًا وأمنًا، كبديل للنظام الحالي".
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
بوتين: الغرب نفسه قطع قنوات إمداد الغاز
10:07 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала