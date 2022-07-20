https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-كندا-تريد-دخول-السوق-الأوروبية-بنفطها-وغازها-1065334957.html
بوتين: كندا تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها
بوتين: كندا تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعقيبا على تأخر الجانب الكندي تسليم التوربين الخاص بخط نقل الغاز "نورد ستريم"، إن كندا نفسها تريد دخول السوق... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:28+0000
2022-07-20T12:28+0000
2022-07-20T12:38+0000
روسيا
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وقال بوتين: "لم ترغب كندا في تسليم التوربين الخاص بخط "نورد ستريم" لنقل الغاز، ليس بسبب العملية العسكرية الخاصة، ولكن لأنها تنتج النفط والغاز بنفسها وتخطط لدخول السوق الأوروبية".كما شكك الرئيس الروسي في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.وقال بوتين: "هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل".وشدد على أن نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بـ"المليار الذهبي" غير عادل، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى" التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.وأكد الرئيس الروسي أنه "على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلاً وتوجهًا اجتماعيًا وأمنًا، كبديل للنظام الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-الغرب-نفسه-قطع-قنوات-إمداد-الغاز-1065327214.html
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روسيا
بوتين: كندا تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها
12:28 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 20.07.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعقيبا على تأخر الجانب الكندي تسليم التوربين الخاص بخط نقل الغاز "نورد ستريم"، إن كندا نفسها تريد دخول السوق الأوروبية بنفطها وغازها.
وقال بوتين: "لم ترغب كندا في تسليم التوربين الخاص بخط "نورد ستريم" لنقل الغاز، ليس بسبب العملية العسكرية الخاصة، ولكن لأنها تنتج النفط والغاز بنفسها وتخطط لدخول السوق الأوروبية".
كما شكك الرئيس الروسي في جودة إصلاح التوربينات في كندا، في محاولة أخرى منها لتعطيل عمل الخط.
وقال بوتين: "هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل".
وشدد على أن نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بـ"المليار الذهبي" غير عادل، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى" التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.
وأكد الرئيس الروسي أنه "على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلاً وتوجهًا اجتماعيًا وأمنًا، كبديل للنظام الحالي".