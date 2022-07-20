بوتين يعلق على صورة تدعو الأوروبيين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاجه"
14:26 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 14:48 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
© Sputnik . Григорий Сысоев/
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على صورة تداولتها وسائل إعلام غربية، دعت من خلالها المواطنين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاج" الرئيس الروسي، حيث وصف الرئيس الروسي هذه الدعوات بـ"غير منطقية".
وقال بوتين: "أول أمس، عُرضت لي صورة (موجودة) على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام (الغربية)، منتشرة في أوروبا. تم تصوير شخص (في الصورة)، وفي الجزء السفلي (من الصورة) يوجد تعليق: (إذا كنت تريد إزعاج بوتين، اغسل فقط هذه المناطق الأربع)".
وعلق بوتين بكلمة له خلال منتدى "أفكار قوية لعصر جديد": "ما هذا؟ لقد أصيبوا (الغرب) بحالة جنون كاملة، وفّر الماء وفّر الكهرباء، إنه أمر غير منطقي، لقد ارتكبوا أخطاء، والآن لا يعرفون ماذا يفعلون بها، ويبحثون عن مذنبين".
واقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخفيض كتلة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، في خطة من شأنها أن تؤثر على جميع الأسر ومنتجي الطاقة والصناعة على مساحة القارة العجوز.
Energy saved in summer is energy available for winter!— Kadri Simson (@KadriSimson) July 20, 2022
Today, we are proposing a new “Save gas for a safe winter” package together with European Gas Demand Reduction Plan, to reduce gas use in #Europe by 15% until next spring.
Everyone can & should take measures to save gas. pic.twitter.com/vbVbtVusC4
وأشارت المصادر إلى أن هذا الهدف تم تضمينه في اللوائح المرفقة بإرشادات خفض طلب الحكومات على مصادر الطاقة "وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا ستقطع صادرات الغاز إلى المنطقة بعد تعرضها لعقوبات" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دومباس، من ضمنها عقوبات ضد ورادات الغاز الروسية إلى القارة العجوز، الأمر الذي تسبب بأزمة طاقة كبيرة في أوروبا، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بتقطع سلاسل التوريد العالمية بسبب هذه العقوبات.