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https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-يعلق-على-صورة-تدعو-الأوروبيين-إلى-توفير-الماء-عند-الاغتسال-من-أجل-إزعاجه----1065343104.html
بوتين يعلق على صورة تدعو الأوروبيين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاجه"
بوتين يعلق على صورة تدعو الأوروبيين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاجه"
علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على صورة تداولتها وسائل إعلام غربية، دعت من خلالها المواطنين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاج"... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T14:26+0000
2022-07-20T14:48+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال بوتين: "أول أمس، عُرضت لي صورة (موجودة) على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام (الغربية)، منتشرة في أوروبا. تم تصوير شخص (في الصورة)، وفي الجزء السفلي (من الصورة) يوجد تعليق: (إذا كنت تريد إزعاج بوتين، اغسل فقط هذه المناطق الأربع)".واقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخفيض كتلة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، في خطة من شأنها أن تؤثر على جميع الأسر ومنتجي الطاقة والصناعة على مساحة القارة العجوز.وأشارت المصادر إلى أن هذا الهدف تم تضمينه في اللوائح المرفقة بإرشادات خفض طلب الحكومات على مصادر الطاقة "وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا ستقطع صادرات الغاز إلى المنطقة بعد تعرضها لعقوبات" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأعلن الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دومباس، من ضمنها عقوبات ضد ورادات الغاز الروسية إلى القارة العجوز، الأمر الذي تسبب بأزمة طاقة كبيرة في أوروبا، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بتقطع سلاسل التوريد العالمية بسبب هذه العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-كندا-تريد-دخول-السوق-الأوروبية-بنفطها-وغازها-1065334957.html
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روسيا, العالم, اقتصاد

بوتين يعلق على صورة تدعو الأوروبيين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاجه"

14:26 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 14:48 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على صورة تداولتها وسائل إعلام غربية، دعت من خلالها المواطنين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاج" الرئيس الروسي، حيث وصف الرئيس الروسي هذه الدعوات بـ"غير منطقية".
وقال بوتين: "أول أمس، عُرضت لي صورة (موجودة) على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام (الغربية)، منتشرة في أوروبا. تم تصوير شخص (في الصورة)، وفي الجزء السفلي (من الصورة) يوجد تعليق: (إذا كنت تريد إزعاج بوتين، اغسل فقط هذه المناطق الأربع)".

وعلق بوتين بكلمة له خلال منتدى "أفكار قوية لعصر جديد": "ما هذا؟ لقد أصيبوا (الغرب) بحالة جنون كاملة، وفّر الماء وفّر الكهرباء، إنه أمر غير منطقي، لقد ارتكبوا أخطاء، والآن لا يعرفون ماذا يفعلون بها، ويبحثون عن مذنبين".

واقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخفيض كتلة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، في خطة من شأنها أن تؤثر على جميع الأسر ومنتجي الطاقة والصناعة على مساحة القارة العجوز.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
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12:28 GMT
وأشارت المصادر إلى أن هذا الهدف تم تضمينه في اللوائح المرفقة بإرشادات خفض طلب الحكومات على مصادر الطاقة "وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا ستقطع صادرات الغاز إلى المنطقة بعد تعرضها لعقوبات" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دومباس، من ضمنها عقوبات ضد ورادات الغاز الروسية إلى القارة العجوز، الأمر الذي تسبب بأزمة طاقة كبيرة في أوروبا، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بتقطع سلاسل التوريد العالمية بسبب هذه العقوبات.
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