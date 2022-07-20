https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-يعلق-على-صورة-تدعو-الأوروبيين-إلى-توفير-الماء-عند-الاغتسال-من-أجل-إزعاجه----1065343104.html

بوتين يعلق على صورة تدعو الأوروبيين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاجه"

بوتين يعلق على صورة تدعو الأوروبيين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاجه"

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على صورة تداولتها وسائل إعلام غربية، دعت من خلالها المواطنين إلى توفير الماء عند الاغتسال من أجل "إزعاج"... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T14:26+0000

2022-07-20T14:26+0000

2022-07-20T14:48+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

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وقال بوتين: "أول أمس، عُرضت لي صورة (موجودة) على الإنترنت، وفي وسائل الإعلام (الغربية)، منتشرة في أوروبا. تم تصوير شخص (في الصورة)، وفي الجزء السفلي (من الصورة) يوجد تعليق: (إذا كنت تريد إزعاج بوتين، اغسل فقط هذه المناطق الأربع)".واقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخفيض كتلة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، في خطة من شأنها أن تؤثر على جميع الأسر ومنتجي الطاقة والصناعة على مساحة القارة العجوز.وأشارت المصادر إلى أن هذا الهدف تم تضمينه في اللوائح المرفقة بإرشادات خفض طلب الحكومات على مصادر الطاقة "وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا ستقطع صادرات الغاز إلى المنطقة بعد تعرضها لعقوبات" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأعلن الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دومباس، من ضمنها عقوبات ضد ورادات الغاز الروسية إلى القارة العجوز، الأمر الذي تسبب بأزمة طاقة كبيرة في أوروبا، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بتقطع سلاسل التوريد العالمية بسبب هذه العقوبات.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-كندا-تريد-دخول-السوق-الأوروبية-بنفطها-وغازها-1065334957.html

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