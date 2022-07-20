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https://arabic.sputniknews.com/20220720/تركيا-تنفي-ضلوعها-في-هجوم-كردستان-وتشير-بأصابع-الاتهام-لحزب-العمال-الكردستاني-1065361571.html
تركيا تنفي ضلوعها في هجوم كردستان وتشير بأصابع الاتهام لـ "بي كي كي"
تركيا تنفي ضلوعها في هجوم كردستان وتشير بأصابع الاتهام لـ "بي كي كي"
نفت تركيا ضلوعها اليوم الأربعاء في قصف مدفعي مميت أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في متنزه سياحي بإقليم كردستان شمالي العراق. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T21:44+0000
2022-07-20T21:49+0000
أخبار تركيا اليوم
كردستان
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وألقت بغداد باللوم على تركيا التي تنفذ عملية عسكرية عبر الحدود، بحسب "فرانس برس".لكن أنقرة ألمحت إلى أنها تعتقد أن حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" ربما يكون المسؤول عن الهجوم.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن:" تركيا تعارض كل الهجمات التي تستهدف المدنيين. تركيا تخوض حربها ضد الإرهاب وفق القانون الدولي".ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية محلية أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين شمالي العراق نفذه "إرهابيو حزب العمال الكردستاني".وذكرت المصادر أن معلومات وردت حول سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قرب قرية "باراخ" شمالي العراق.وقال أمير علي المسؤول الصحي في زاخو للصحفيين إن القصف المدفعي أسفر عن مقتل تسعة وجرح 23. وكان قد قال في وقت سابق إن عدد القتلى 8 أشخاص بينهم طفلان.وفي استنكار قوي غير معتاد ، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تركيا من أن بغداد تحتفظ "بالحق في الانتقام"، واصفا نيران المدفعية بـ "انتهاك صارخ" لسيادة بلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/العراق-إقليم-كردستان-يعلن-مقتل-نائب-والي-دجلة-في-تنظيم-داعش-1065068249.html
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أخبار تركيا اليوم, كردستان

تركيا تنفي ضلوعها في هجوم كردستان وتشير بأصابع الاتهام لـ "بي كي كي"

21:44 GMT 20.07.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 20.07.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفت تركيا ضلوعها اليوم الأربعاء في قصف مدفعي مميت أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال في متنزه سياحي بإقليم كردستان شمالي العراق.
وألقت بغداد باللوم على تركيا التي تنفذ عملية عسكرية عبر الحدود، بحسب "فرانس برس".
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
العراق... إقليم كردستان يعلن مقتل نائب والي دجلة في تنظيم "داعش"
14 يوليو, 18:48 GMT
لكن أنقرة ألمحت إلى أنها تعتقد أن حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" ربما يكون المسؤول عن الهجوم.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن:" تركيا تعارض كل الهجمات التي تستهدف المدنيين. تركيا تخوض حربها ضد الإرهاب وفق القانون الدولي".
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية محلية أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدنيين شمالي العراق نفذه "إرهابيو حزب العمال الكردستاني".
وذكرت المصادر أن معلومات وردت حول سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قرب قرية "باراخ" شمالي العراق.
وقال أمير علي المسؤول الصحي في زاخو للصحفيين إن القصف المدفعي أسفر عن مقتل تسعة وجرح 23. وكان قد قال في وقت سابق إن عدد القتلى 8 أشخاص بينهم طفلان.
وفي استنكار قوي غير معتاد ، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تركيا من أن بغداد تحتفظ "بالحق في الانتقام"، واصفا نيران المدفعية بـ "انتهاك صارخ" لسيادة بلاده.
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