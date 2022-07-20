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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220720/جنرال-ألماني-موارد-روسيا-لا-تنضب-1065312482.html
جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب
جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب
أعلن مفتش القوات البرية الألمانية الجنرال ألفونس مائيس عن امتلاك روسيا لموارد لا تنضب. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T05:20+0000
2022-07-20T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال الجنرال مائيس في حديثه لصحيفة "هندلسبلات"، في الإشارة إلى العملية العسكرية التي تُجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، إن القوات الروسية تستفيد من المواجهة لتعزيز قدراتها ولا بد وأن تزداد قدرةً على القتال لاسيما وإن روسيا تملك موارد لا تنضب.ونوه إلى "أن الجيش الروسي يسير إلى الأمام (في أوكرانيا) كيلومترا تلو كيلومتر"، وأن السؤال المطروح هو كم من الوقت تستطيع أوكرانيا الصمود فيه.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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رصد عسكري

جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب

05:20 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن مفتش القوات البرية الألمانية الجنرال ألفونس مائيس عن امتلاك روسيا لموارد لا تنضب.
وقال الجنرال مائيس في حديثه لصحيفة "هندلسبلات"، في الإشارة إلى العملية العسكرية التي تُجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، إن القوات الروسية تستفيد من المواجهة لتعزيز قدراتها ولا بد وأن تزداد قدرةً على القتال لاسيما وإن روسيا تملك موارد لا تنضب.
ونوه إلى "أن الجيش الروسي يسير إلى الأمام (في أوكرانيا) كيلومترا تلو كيلومتر"، وأن السؤال المطروح هو كم من الوقت تستطيع أوكرانيا الصمود فيه.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств - участников шестого Каспийского саммита в широком составе в Ашхабаде - سبوتنيك عربيالرئيس الروسي يصل إلى طهران للمشاركة في "القمة الثلاثية"أمس, 12:38 GMT
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