https://arabic.sputniknews.com/20220720/جنرال-ألماني-موارد-روسيا-لا-تنضب-1065312482.html
جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب
جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب
أعلن مفتش القوات البرية الألمانية الجنرال ألفونس مائيس عن امتلاك روسيا لموارد لا تنضب. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T05:20+0000
2022-07-20T05:20+0000
2022-07-20T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال الجنرال مائيس في حديثه لصحيفة "هندلسبلات"، في الإشارة إلى العملية العسكرية التي تُجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، إن القوات الروسية تستفيد من المواجهة لتعزيز قدراتها ولا بد وأن تزداد قدرةً على القتال لاسيما وإن روسيا تملك موارد لا تنضب.ونوه إلى "أن الجيش الروسي يسير إلى الأمام (في أوكرانيا) كيلومترا تلو كيلومتر"، وأن السؤال المطروح هو كم من الوقت تستطيع أوكرانيا الصمود فيه.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب
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أعلن مفتش القوات البرية الألمانية الجنرال ألفونس مائيس عن امتلاك روسيا لموارد لا تنضب.
وقال
الجنرال مائيس في حديثه لصحيفة "هندلسبلات"، في الإشارة إلى العملية العسكرية التي تُجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، إن القوات الروسية تستفيد من المواجهة لتعزيز قدراتها ولا بد وأن تزداد قدرةً على القتال لاسيما وإن روسيا تملك موارد لا تنضب.
ونوه إلى "أن الجيش الروسي يسير إلى الأمام (في أوكرانيا) كيلومترا تلو كيلومتر"، وأن السؤال المطروح هو كم من الوقت تستطيع أوكرانيا الصمود فيه.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.