https://arabic.sputniknews.com/20220720/حسام-حبيب-يرد-على-تصريحات-شيرين-عبد-الوهاب-كلامها-تهديد-وابتزاز-وأنا-مضطر-أتكلم-1065328916.html
حسام حبيب يرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب: كلامها تهديد وابتزاز وأنا مضطر أتكلم
حسام حبيب يرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب: كلامها تهديد وابتزاز وأنا مضطر أتكلم
رد الفنان المصري، حسام حبيب، على تصريحات واتهامات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:54+0000
2022-07-20T10:54+0000
2022-07-20T10:54+0000
أخبار الفنانين في مصر
شيرين عبد الوهاب
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وأكد حسام حبيب، خلال تسجيل صوتي عبر برنامج Et بالعربي أنه "قرر اللجوء للإجراءات القانونية للحصول على حقه إثر التصريحات التي أدلت بها زوجته السابقة".وقال: "بحاول أحافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم، هاتكلم بحقائق تثبت أن الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها.. وهرد فى الإعلام كله بحقائق وبالقانون".وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشفت أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة خاصة بعلاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخله هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدة أنها كانت تكذب وتجمل صورته أمام الناس مؤخرا من أجل التخلص منه.وروت معاناتها مع حسام حبيب خلال فترة زواجها، مؤكدة أن طليقها تعدى عليها بـ"الضرب والسب"، كما كشفت عن السبب الحقيقي وراء حلاقتها لشعرها، مشيرة إلى أن حسام هو السبب الحقيقي في ذلك، على حد قولها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب يرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب: كلامها تهديد وابتزاز وأنا مضطر أتكلم
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رد الفنان المصري، حسام حبيب، على تصريحات واتهامات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.
وأكد حسام حبيب، خلال تسجيل صوتي عبر برنامج Et بالعربي أنه "قرر اللجوء للإجراءات القانونية للحصول على حقه إثر التصريحات التي أدلت بها زوجته السابقة".
وقال: "بحاول أحافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم، هاتكلم بحقائق تثبت أن الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها.. وهرد فى الإعلام كله بحقائق وبالقانون".
وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشفت أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة خاصة بعلاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخله هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي، مؤكدة أنها كانت تكذب وتجمل صورته أمام الناس مؤخرا من أجل التخلص منه.
وروت معاناتها مع حسام حبيب خلال فترة زواجها، مؤكدة أن طليقها تعدى عليها بـ"الضرب والسب"، كما كشفت عن السبب الحقيقي وراء حلاقتها لشعرها، مشيرة إلى أن حسام هو السبب الحقيقي في ذلك، على حد قولها.