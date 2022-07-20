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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220720/حيلة-أوكرانية-جديدة-لاستجلاب-السلاح-من-الخارج-اختبروا-ما-جد-من-الأسلحة-في-أوكرانيا-1065328473.html
حيلة أوكرانية جديدة لاستجلاب السلاح من الخارج... اختبروا ما جد من الأسلحة في أوكرانيا
حيلة أوكرانية جديدة لاستجلاب السلاح من الخارج... اختبروا ما جد من الأسلحة في أوكرانيا
استبعد خبير عسكري أن يقوم صانعو الأسلحة في الدول الغربية باختبار مصنوعاتهم الجديدة في أوكرانيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T10:35+0000
2022-07-20T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، قد دعا صانعي الأسلحة الغربيين إلى إحضار أسلحتهم الجديدة إلى أوكرانيا ليجربوها ويختبروها "في ساحة القتال ضد روسيا".وقال أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، لـ"سبوتنيك" إنه لا يمكن أن يلبي صانعو الأسلحة الغربيون دعوة وزير الدفاع الأوكراني، إذ أنهم يفهمون أنه يمكن أن تستحوذ القوات الروسية على مصنوعاتهم الموجودة في أوكرانيا، فتصبح ملكا لروسيا التي تستطيع كشف أسرارها، فتفقد مصنوعاتهم الجديدة قيمتها، أو يتم تدميرها في ساحة القتال هناك.ولفت إلى أن الغرب لا يلتزم بوعوده لنظام الحكم الأوكراني بشأن كميات الأسلحة التي يجب أن تحصل عليها كييف ولا بشأن توقيت وصولها إلى أوكرانيا. ولذلك فإن قادة أوكرانيا لا يعدمون حيلة تمكّنهم من استجلاب المزيد من الأسلحة من الغرب.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا

حيلة أوكرانية جديدة لاستجلاب السلاح من الخارج... اختبروا ما جد من الأسلحة في أوكرانيا

10:35 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أوكرانية سابقة في القرم
قاعدة عسكرية أوكرانية سابقة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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استبعد خبير عسكري أن يقوم صانعو الأسلحة في الدول الغربية باختبار مصنوعاتهم الجديدة في أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، قد دعا صانعي الأسلحة الغربيين إلى إحضار أسلحتهم الجديدة إلى أوكرانيا ليجربوها ويختبروها "في ساحة القتال ضد روسيا".
وقال أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، لـ"سبوتنيك" إنه لا يمكن أن يلبي صانعو الأسلحة الغربيون دعوة وزير الدفاع الأوكراني، إذ أنهم يفهمون أنه يمكن أن تستحوذ القوات الروسية على مصنوعاتهم الموجودة في أوكرانيا، فتصبح ملكا لروسيا التي تستطيع كشف أسرارها، فتفقد مصنوعاتهم الجديدة قيمتها، أو يتم تدميرها في ساحة القتال هناك.
ولفت إلى أن الغرب لا يلتزم بوعوده لنظام الحكم الأوكراني بشأن كميات الأسلحة التي يجب أن تحصل عليها كييف ولا بشأن توقيت وصولها إلى أوكرانيا. ولذلك فإن قادة أوكرانيا لا يعدمون حيلة تمكّنهم من استجلاب المزيد من الأسلحة من الغرب.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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