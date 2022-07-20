https://arabic.sputniknews.com/20220720/حيلة-أوكرانية-جديدة-لاستجلاب-السلاح-من-الخارج-اختبروا-ما-جد-من-الأسلحة-في-أوكرانيا-1065328473.html

حيلة أوكرانية جديدة لاستجلاب السلاح من الخارج... اختبروا ما جد من الأسلحة في أوكرانيا

حيلة أوكرانية جديدة لاستجلاب السلاح من الخارج... اختبروا ما جد من الأسلحة في أوكرانيا

استبعد خبير عسكري أن يقوم صانعو الأسلحة في الدول الغربية باختبار مصنوعاتهم الجديدة في أوكرانيا. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T10:35+0000

2022-07-20T10:35+0000

2022-07-20T10:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، قد دعا صانعي الأسلحة الغربيين إلى إحضار أسلحتهم الجديدة إلى أوكرانيا ليجربوها ويختبروها "في ساحة القتال ضد روسيا".وقال أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، لـ"سبوتنيك" إنه لا يمكن أن يلبي صانعو الأسلحة الغربيون دعوة وزير الدفاع الأوكراني، إذ أنهم يفهمون أنه يمكن أن تستحوذ القوات الروسية على مصنوعاتهم الموجودة في أوكرانيا، فتصبح ملكا لروسيا التي تستطيع كشف أسرارها، فتفقد مصنوعاتهم الجديدة قيمتها، أو يتم تدميرها في ساحة القتال هناك.ولفت إلى أن الغرب لا يلتزم بوعوده لنظام الحكم الأوكراني بشأن كميات الأسلحة التي يجب أن تحصل عليها كييف ولا بشأن توقيت وصولها إلى أوكرانيا. ولذلك فإن قادة أوكرانيا لا يعدمون حيلة تمكّنهم من استجلاب المزيد من الأسلحة من الغرب.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم القتل الجماعي من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.

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روسيا, أخبار أوكرانيا