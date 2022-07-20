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https://arabic.sputniknews.com/20220720/خبراء-صينيون-نصف-أمريكا-تصبح-مشلولة-لمجرد-أن-يصدر-بوتين-أمره-1065313491.html
خبراء صينيون: نصف أمريكا تصبح مشلولة لمجرد أن يصدر بوتين أمره
خبراء صينيون: نصف أمريكا تصبح مشلولة لمجرد أن يصدر بوتين أمره
يرى خبراء عسكريون صينيون أن روسيا تستطيع أن تجعل نصف الولايات المتحدة الأمريكية مشلولة. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T06:27+0000
2022-07-20T06:27+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتقدر روسيا على ذلك بفضل سلاحها الصاروخي الجديد المسمى "سارمات" الذي يعد أقوى سلاح استراتيجي في العالم. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا أن القوات الروسية تتسلح بصواريخ "سارمات" قبل نهاية هذا العام (2022).ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا لأكبر صاروخ حربي في العالم سماه الخبراء الغربيون "ساتان" (الشيطان).وذكر موقع "بوليتروسيا" نقلا عن صحيفة "بايجيهاو" الصينية أن الخبراء الصينيين يظنوون أن روسيا لن تلجأ إلى استخدام صواريخ "سارمات" إلا من أجل درء خطر يخيم على أراضيها. ولأن صاروخ "سارمات" يستطيع أن يحمل أكثر من 10 رؤوس نووية فإنه يقدر على ضرب عدة أهداف. ويمكن توجيهه، مثلا، إلى الساحل الشرقي أو الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، فإن نصف الولايات المتحدة تصبح مشلولة إذا أصدر بوتين أمره بإطلاق صاروخ "سارمات" مع العلم أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي لا يقدر على اعتراض وإيقاف هذا الصاروخ.
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رصد عسكري, روسيا

خبراء صينيون: نصف أمريكا تصبح مشلولة لمجرد أن يصدر بوتين أمره

06:27 GMT 20.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يراقب عن بعد تجربة اطلاق صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 20 أبريل 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يراقب عن بعد تجربة اطلاق صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يرى خبراء عسكريون صينيون أن روسيا تستطيع أن تجعل نصف الولايات المتحدة الأمريكية مشلولة.
وتقدر روسيا على ذلك بفضل سلاحها الصاروخي الجديد المسمى "سارمات" الذي يعد أقوى سلاح استراتيجي في العالم. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا أن القوات الروسية تتسلح بصواريخ "سارمات" قبل نهاية هذا العام (2022).
ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا لأكبر صاروخ حربي في العالم سماه الخبراء الغربيون "ساتان" (الشيطان).
وذكر موقع "بوليتروسيا" نقلا عن صحيفة "بايجيهاو" الصينية أن الخبراء الصينيين يظنوون أن روسيا لن تلجأ إلى استخدام صواريخ "سارمات" إلا من أجل درء خطر يخيم على أراضيها. ولأن صاروخ "سارمات" يستطيع أن يحمل أكثر من 10 رؤوس نووية فإنه يقدر على ضرب عدة أهداف. ويمكن توجيهه، مثلا، إلى الساحل الشرقي أو الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، فإن نصف الولايات المتحدة تصبح مشلولة إذا أصدر بوتين أمره بإطلاق صاروخ "سارمات" مع العلم أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي لا يقدر على اعتراض وإيقاف هذا الصاروخ.
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