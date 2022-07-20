https://arabic.sputniknews.com/20220720/دبلوماسي-إسرائيلي-سابق-غانتس-اختار-احتضان-الفلسطينيين-وإيذاء-المستوطنين-1065340807.html
دبلوماسي إسرائيلي سابق: غانتس اختار احتضان الفلسطينيين وإيذاء المستوطنين
دبلوماسي إسرائيلي سابق: غانتس اختار احتضان الفلسطينيين وإيذاء المستوطنين
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع بني غانتس، اختار احتضان الفلسطينيين واستهداف المستوطنين. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T13:49+0000
2022-07-20T13:49+0000
2022-07-20T13:49+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار العالم الآن
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ونشر دانون تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن غانتس يصدر أوامره لإحباط عملية إنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وذكر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أن وزير الدفاع يلاحق المستوطنين في الضفة الغربية ويستهدفهم، في وقت يحتضن الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه كان يقف بجوار المستوطنين حينما كان نائبا لوزير الدفاع.وشدد داني دانون على أن بيني غانتس يعمل بنشاط وقوة على تطبيق القانون ضد المستوطنين، لافتا إلى أن وزير الدفاع طار إلى الولايات المتحدة الأمريكية تاركا أمر مواصلة إيذاء المستوطنين.يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس قد غادر بلاده، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في مؤتمر أمنيّ يعقد هناك، وإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين.ويفترض أن يشارك غانتس في مؤتمر الأمن لمعهد آسبين، والذي يُتوقَّع أن يلتقي خلاله مع مسؤولين أمريكيين، بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.وأضافت: "غانتس سيلتقي كلا من مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق، مارك آسبر؛ بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية".
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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار العالم الآن
دبلوماسي إسرائيلي سابق: غانتس اختار احتضان الفلسطينيين وإيذاء المستوطنين
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قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع بني غانتس، اختار احتضان الفلسطينيين واستهداف المستوطنين.
ونشر دانون تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن غانتس يصدر أوامره لإحباط عملية إنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وذكر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أن وزير الدفاع يلاحق المستوطنين في الضفة الغربية ويستهدفهم، في وقت يحتضن الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه كان يقف بجوار المستوطنين حينما كان نائبا لوزير الدفاع.
وشدد داني دانون على أن بيني غانتس يعمل بنشاط وقوة على تطبيق القانون ضد المستوطنين، لافتا إلى أن وزير الدفاع طار إلى الولايات المتحدة الأمريكية تاركا أمر مواصلة إيذاء المستوطنين.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس قد غادر بلاده، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة
، للمشاركة في مؤتمر أمنيّ يعقد هناك، وإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين.
ويفترض أن يشارك غانتس
في مؤتمر الأمن لمعهد آسبين، والذي يُتوقَّع أن يلتقي خلاله مع مسؤولين أمريكيين، بينهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.
وأضافت: "غانتس سيلتقي كلا من مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق، مارك آسبر؛ بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس تتعامل مع القضايا الأمنية".