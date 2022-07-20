https://arabic.sputniknews.com/20220720/دونيتسك-تكشف-عن-آلاف-حلقات-الجرائم-التي-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-منذ-عام-2014-1065332405.html

دونيتسك تكشف عن آلاف حلقات الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس منذ عام 2014

دونيتسك تكشف عن آلاف حلقات الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس منذ عام 2014

كشفت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، يلينا شيشكينا، عن الآلاف من حلقات الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأوكرانية... 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T12:11+0000

2022-07-20T12:11+0000

2022-07-20T12:11+0000

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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

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وقالت شيشكينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "منذ عام 2014، سجلنا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كل حقيقة من حوادث الجرائم وكل حقيقة لحوادث تدمير البنية، التي استهدفت، المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك. وفيات وإصابة المدنيين".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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