https://arabic.sputniknews.com/20220720/دونيتسك-تكشف-عن-آلاف-حلقات-الجرائم-التي-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-دونباس-منذ-عام-2014-1065332405.html
دونيتسك تكشف عن آلاف حلقات الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس منذ عام 2014
دونيتسك تكشف عن آلاف حلقات الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس منذ عام 2014
كشفت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، يلينا شيشكينا، عن الآلاف من حلقات الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأوكرانية... 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:11+0000
2022-07-20T12:11+0000
2022-07-20T12:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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وقالت شيشكينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "منذ عام 2014، سجلنا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كل حقيقة من حوادث الجرائم وكل حقيقة لحوادث تدمير البنية، التي استهدفت، المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك. وفيات وإصابة المدنيين".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065312936.html
https://arabic.sputniknews.com/20220713/أوكرانيا-السلطات-الرسمية-تشن-حربا-على-اللغة-الروسية-1065020905.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
دونيتسك تكشف عن آلاف حلقات الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في دونباس منذ عام 2014
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كشفت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، يلينا شيشكينا، عن الآلاف من حلقات الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
وقالت شيشكينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "منذ عام 2014، سجلنا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كل حقيقة من حوادث الجرائم وكل حقيقة لحوادث تدمير البنية، التي استهدفت، المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك. وفيات وإصابة المدنيين".
"هناك بالفعل الكثير من هذه الوثائق. هذه عدة آلاف من حلقات الجرائم التي ارتكبها كل من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وأعضاء الكتائب القومية المتطرفة... هذه أيضا جرائم قادة ما يسمى بدولة أوكرانيا. هذه هي جرائم هؤلاء. الأوليغارشية ودوائر الأعمال التي تمول الكتائب القومية المتطرفة".
يلينا شيشكينا
رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب بجمهورية دونيتسك الشعبية
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية
للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.