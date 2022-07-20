https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-توربين-خط-غاز-نورد-ستريم-سيصل-في-الوقت-المحدد-1065333018.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: توربين خط غاز "نورد ستريم" سيصل في الوقت المحدد

رئيسة المفوضية الأوروبية: توربين خط غاز "نورد ستريم" سيصل في الوقت المحدد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن توربين خط غاز "نورد ستريم" في الطريق وسيصل من كندا في الوقت المحدد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T12:16+0000

2022-07-20T12:16+0000

2022-07-20T12:16+0000

العالم

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وأضافت: "بخصوص التوربين الذي كان في كندا. إنه بالفعل في طريق العودة، لذلك لا يوجد سبب لعدم توفير الغاز، سيصل إلى هناك في الوقت المحدد".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في مشاكل الطاقة بالدول الغربية؛ مؤكدا أن ذلك ناتج عن أخطائهم المنهجية.وفي منتصف حزيران/يونيو، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون مترا مكعبا يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي- 1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون مترا مكعبا.وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة، للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ وكذلك البحث عن موردين آخرين.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار مترا مكعبا من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021؛ ما يمثل 45 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد.وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 آذار/مارس، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

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