عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-توربين-خط-غاز-نورد-ستريم-سيصل-في-الوقت-المحدد-1065333018.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: توربين خط غاز "نورد ستريم" سيصل في الوقت المحدد
رئيسة المفوضية الأوروبية: توربين خط غاز "نورد ستريم" سيصل في الوقت المحدد
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن توربين خط غاز "نورد ستريم" في الطريق وسيصل من كندا في الوقت المحدد. 20.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-20T12:16+0000
2022-07-20T12:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780670_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_70b6a204109727818d0ff4912814f934.jpg
وأضافت: "بخصوص التوربين الذي كان في كندا. إنه بالفعل في طريق العودة، لذلك لا يوجد سبب لعدم توفير الغاز، سيصل إلى هناك في الوقت المحدد".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في مشاكل الطاقة بالدول الغربية؛ مؤكدا أن ذلك ناتج عن أخطائهم المنهجية.وفي منتصف حزيران/يونيو، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون مترا مكعبا يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي- 1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون مترا مكعبا.وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة، للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ وكذلك البحث عن موردين آخرين.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار مترا مكعبا من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021؛ ما يمثل 45 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد.وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 آذار/مارس، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/ألمانيا-ترفض-التعليق-على-التقارير-المتعلقة-بموقع-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1-1065237052.html
https://arabic.sputniknews.com/20220718/بيسكوف-يتوجه-بأسئلة-إلى-شركة-غازبروم-حول-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1065232331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780670_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_d7111a39e5041d40941caab0cb20528f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: توربين خط غاز "نورد ستريم" سيصل في الوقت المحدد

12:16 GMT 20.07.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن توربين خط غاز "نورد ستريم" في الطريق وسيصل من كندا في الوقت المحدد.
وأضافت: "بخصوص التوربين الذي كان في كندا. إنه بالفعل في طريق العودة، لذلك لا يوجد سبب لعدم توفير الغاز، سيصل إلى هناك في الوقت المحدد".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في مشاكل الطاقة بالدول الغربية؛ مؤكدا أن ذلك ناتج عن أخطائهم المنهجية.
وفي منتصف حزيران/يونيو، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون مترا مكعبا يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي- 1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون مترا مكعبا.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
ألمانيا ترفض التعليق على التقارير المتعلقة بموقع التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم 1"
18 يوليو, 11:31 GMT
وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.
وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة، للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ وكذلك البحث عن موردين آخرين.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار مترا مكعبا من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021؛ ما يمثل 45 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد.
وكان الرئيس الروسي أعلن، في 23 آذار/مارس، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية على روسيا، إلى عملة الروبل الروسي؛ من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
بيسكوف يتوجه بأسئلة إلى شركة "غازبروم" حول التوربينات الخاصة بـ "نورد ستريم"
18 يوليو, 10:32 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала